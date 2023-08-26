Piyasalar artık Fed’in yıl sonundan önce yeni bir faiz artırımı yapacağına daha kesin gözüyle bakıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın Cuma günü Jackson Hole Sempozyumu’nda yaptığı konuşmanın ardından Fed’in yeni bir faiz artırımına gitme ihtimali yükseldi.

Jerome Powell, bazı ekonomistlerin bu ihtimali düşük görmesine rağmen Fed’in enflasyon oranını %2’ye düşürmeye kararlı olduğunu açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Enflasyon hedefimiz yüzde ikidir ve öyle kalacaktır.

Geride bıraktığımız yıl boyunca para politikasında sıkılaşmaya gittiklerini belirten Jerome Powell, buna rağmen enflasyonun hala yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti. Jerome Powell bu nedenle gerektiği takdirde faiz artışına gidebileceklerinin sinyallerini verdi.

Jerome Powell, enflasyon sürdürülebilir seviyelere gerileyene kadar para politikalarında sıkılaşmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Parasal sıkılaşmanın etkilerinin zaman içerisinde daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkacağını belirten Powell, son 12 aylık süreçteki mal enflasyonunun koronavirüs pandemisi öncesi döneme kıyasla çok daha yüksek olduğunu ifade etti.

Powell, enflasyonla mücadele için sürdürülebilir ilerlemenin sağlanması gerektiğini ve ilerlemeyi sağlamak için de kısıtlayıcı para politikalarına ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Jerome Powell, Fed’in şu ana kadarki hamlelerinden beklediği sonuçları alamadığını da sözlerine ekledi.

Bu hafta başlarında ünlü ekonomist Paul Krugman The New York Times için yazdığı yazıda Fed’in %2’lik enflasyon hedefi yerine %3’ü hedefleyebileceğini ifade etmişti.

Fed Başkanı Jorome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’ndaki konuşmasının ardından CME FedWatch’ta Fed’in Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında faiz artırma olasılığı %19’a yükseldi. Bununla birlikte, bu yıl yeni bir artırım olasılığı %52,1’e yükselerek son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolayısıyla bu kripto para piyasası için kötü bir haber olarak yorumlandı. Birçok kişi, Fed’in 2024 yılının Haziran ayına kadar faizleri düşürmeyeceğini tahmin ediyor.