ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasında en az Eylül ayına kadar bir değişiklik beklenmiyor. Enflasyonun yüksek seyretmesi ve iş gücü piyasasındaki dayanıklılık, faiz indirimi ihtimalini zayıflatıyor.

Fed’in 17–18 Haziran’da yapacağı toplantıda faiz oranlarını sabit bırakması neredeyse kesinleşti. Reuters’in 5–10 Haziran tarihleri arasında 105 ekonomistle gerçekleştirdiği ankete göre, 103 ekonomist faizlerin yüzde 4,25 ila yüzde 4,50 seviyesinde kalacağını öngörüyor. Yılbaşından beri değişmeyen bu bantta devam edilmesinin en önemli nedeni, enflasyonun hâlâ kontrol altına alınamaması ve iş gücü piyasasında ciddi bir zayıflama olmaması şeklinde yorumlanıyor.

Ekonomik Belirsizlik Sürüyor

Fed’in bu kararı, küresel ekonomi açısından kritik bir döneme denk geliyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri henüz sonuçlanmadı. 9 Temmuz’da sona erecek olan geçici gümrük vergisi muafiyetine rağmen kayda değer bir ilerleme sağlanamadı.

Nisan ayında yürürlüğe giren ticaret ateşkesi sınırlı etki yarattı. Bu durum, piyasa beklentilerinin hassas kalmasına yol açtı. Başkan Donald Trump liderliğindeki yönetim, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan vergileri yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkararak piyasaları yeniden baskı altına aldı. Öte yandan Temsilciler Meclisi’nden geçen ancak henüz Senato’da oylanmayan dev vergi indirimi yasası da ekonomik görünümde belirsizliği artırıyor.

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Trump Faiz İndirimi Talep Ediyor, Fed Kararlı

Başkan Trump, faizlerin yüzde 3,25–3,50 aralığına çekilmesini istiyor. Ancak Fed, bu çağrılara karşı dirençli duruşunu sürdürüyor. Banka, özellikle yüksek enflasyon beklentilerini yakından izliyor. Ticaret engellerinin artacağı beklentisi, oranların uzun süre yüksek kalmasına yol açıyor.

UBS ABD Başekonomisti Jonathan Pingle, Fed’in temkinli tutumunu şu şekilde açıklıyor:

“İşgücü piyasasında bariz bir zayıflama görülmedikçe, Fed faizleri sabit tutmaya devam edecek ve yalnızca söylemleriyle enflasyonla mücadele kararlılığını gösterecek. Şu anda riskler gri alandan daha koyu bir tabloya dönüşmüş durumda.”

Faiz İndirimi Beklentisi 2025’e Ötelendi

Ankete göre, ekonomistlerin 59’u faiz indirimlerinin 2025’in üçüncü çeyreğinde, büyük olasılıkla Eylül ayında başlayacağını düşünüyor. 44 ekonomist dördüncü çeyrek veya daha geç bir dönemi işaret ederken, 20’si Fed’in bu yıl hiç faiz indirimi yapmayacağı görüşünde hemfikir.

BNP Paribas ABD Başekonomisti James Egelhof, yüksek tarifelerin kalıcı hale geldiğini ve bu durumun 2026’ya kadar enflasyonu yukarıda tutacağını belirtiyor. Egelhof, “Fed’in faiz indirmesi için çok az gerekçe olacak. Geçmiş deneyimler, kalıcı hale gelen enflasyonun temizlenmesinin hem zor hem de pahalı olduğunu gösteriyor.” değerlendirmesini yapıyor.

Artan Borç ve Harcama Baskısı

Enflasyonun yanı sıra kamu borcu da kaygı verici seviyelere ulaştı. ABD’nin toplam borcu 36,2 trilyon dolara çıktı. Kongre gündemindeki vergi ve harcama paketi borca 2,4 trilyon dolar daha ekleyebilir. Bu beklenti, tahvil faizlerini yukarı çekiyor ve kredi maliyetlerini artırıyor.

Comerica Bank Başekonomisti Bill Adams, Fed’in faiz indirimi için bir neden görmediğini şöyle belirtiyor:

“Yeni harcama paketiyle birlikte mali genişleme söz konusu. Fed, bu koşullarda ekonomiyi faiz indirimiyle destekleme ihtiyacı duymuyor. Artan bütçe açığı, uzun vadeli faizleri daha da yükselterek konut ve sermaye yatırımlarını zorlayabilir.”