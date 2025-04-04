ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ticaret tarifelerini açıklaması, Bitcoin’de (BTC) günlük bazda %8,5 oranında sert bir düşüş yaşadı. Bazı analistler bu düşüşe rağmen Bitcoin’in (BTC) toparlanma ihtimali olduğuna inanıyor.

ABD merkez bankası Fed’in parasal genişlemeye gitmesi (QE), Mayıs ayında Bitcoin’in yeniden yükselişe geçmesini tetikleyebilir.

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Trump’ın Tarifeleri Bitcoin’i Nasıl Etkiledi?

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan 2025 tarihinde duyurduğu yeni ticaret tarifeleri, küresel piyasalarda sert düşüşlere yol açtı. Bitcoin bu gelişmenin ardından günlük bazda %8,5 oranında değer kaybetti. Capriole Investments’ın kurucusu Charles Edwards, mevcut durumu 2022 yılındaki ayı piyasasına benzeterek ABD iş dünyasının beklentilerinin 2000, 2008 ve 2022’deki büyük kriz yıllarına benzer seviyelere gerilediğini vurguladı.

Philadelphia Fed İş Görünümü Anketi’ne (BOS) göre iş dünyasındaki güven 15 seviyesinin altına düştü. Edwards, tarife savaşlarının tırmanması veya şirket kâr marjlarının daralması halinde Bitcoin’in daha fazla değer kaybedebileceğini belirtti.

Bitcoin İçin Kritik Fiyat Seviyeleri

Bitcoin’in günlük kapanışını 84.000 doların üzerinde yapması, boğa piyasasına dönüş sinyali verebilir. 91.000 dolar seviyesi, bir sonraki güçlü direnç noktası olarak öne çıkıyor. Eğer fiyat düşmeye devam ederse, Bitcoin 71.000 dolar destek seviyesini test edebilir.

Fed’in Para Politikası Bitcoin’i Kurtarabilir mi?

ABD Merkez Bankası’nın son dönemde para politikasında gevşemeye gitmesi, Bitcoin için bir umut kaynağı olabilir.

Fed, sıkı para politikasından geri adım attı ve piyasalarda niceliksel genişleme (QE) beklentisi oluşmaya başladı. M2 para arzının artışı, tarihsel olarak Bitcoin fiyatında yükselişe neden oldu. Analistler, M2 likiditesindeki bir artışın Bitcoin’in 2025 yılının Mayıs ayında toparlanmasını sağlayabileceğini belirtiyor.

Mart 2025’te Fed Başkanı Jerome Powell, Trump’ın tarifelerinin kalıcı bir enflasyonist etki yaratmayacağını düşündüğünü belirtti. Bu durum, Fed’in faizleri sabit tutma eğiliminde olabileceğini ve Bitcoin gibi riskli varlıklar için olumlu bir ortam oluşturabileceğini gösteriyor.