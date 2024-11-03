ABD Merkez Bankası (Fed), önümüzdeki hafta faiz oranlarını 25 baz puan düşürmeye hazırlanıyor. Fed zayıf istihdam verileri ve yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerinin yarattığı belirsizliğe rağmen faiz indirimine gidebilir.

Fed federal faiz oranını %4,5-4,75 aralığına çekmeyi planlıyor. Fed yetkilileri, bu seviyenin enflasyon kaygılarını dengeleyeceğini ve büyümeyi yavaşlatmadan ekonomik istikrarı koruyacağını düşünüyor. Bu çeyrek puanlık indirim, Eylül ayında yapılan yarım puanlık indirimin ardından daha ılımlı bir yaklaşıma işaret ediyor.

Seçim Gölgesindeki Karar

Fed faiz kararını 5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimlerinden iki gün sonra açıklayacak. Seçim sonuçlarının yaratacağı belirsizlik ortamı, finans piyasaları için süreci daha karmaşık hale getirebilir. Ancak Fed yetkilileri, siyasi gelişmelere rağmen ekonomik göstergelerin faiz indirimi için yeterince güçlü olduğunu vurguluyor.

Ekonomik Veriler ve Enflasyon Endişeleri

Ekonomik büyüme, tüketici harcamaları ve istihdam piyasasının direnci sayesinde halen güçlü seyrediyor. Ancak ABD’de tarım dışı istihdam Ekim ayında 12 bin kişi ile beklentilerin altında gerçekleşmesi, Joe Biden hükümetindeki en küçük artış olarak kayıtlara geçti. Öte yandan ABD işsizlik verileri sabit kalarak %4,1 olarak açıklandı.

ABD İstatistik Bürosu, tarım dışı istihdam verisindeki düşüşte ABD’deki kasırgaların ve Boeing gibi şirketlerdeki grevlerin etkili olduğunu belirtti.

Fed, ABD’deki enflasyonu %2’nin altına düşürmeyi hedefliyor. Eylül ayında %2,1’e gerileyen kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi umut verici olsa da, enerji ve gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek PCE %2,7 ile daha yüksek seviyede seyrediyor.

Seçimin Piyasalar Üzerindeki Olası Etkileri

ABD Başkanlık seçimlerinin Fed’in faiz kararını gölgede bırakması bekleniyor. Donald Trump, korumacı ticaret politikalarını ve Fed üzerindeki etkisini artırmayı vaat ederken, Kamala Harris sosyal programları genişletmeyi ve Fed’in bağımsızlığını korumayı hedefliyor. Trump’ın politikalarının enflasyonu körükleyebileceği, Harris’in ise daha ılımlı bir ekonomik etki yaratabileceği düşünülüyor.

Boston Fed’in eski Başkanı Eric Rosengren, Fed Başkanı Jerome Powell’ın seçim sonrası toplantıda uzun vadeli politika sinyalleri vermesini beklemediğini belirtti. Rosengren, belirsizliğin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde Fed’in bu tür bir girişimde bulunmayacağını öngörüyor.

Seçim gecesi sonuçları ve olası itirazlar, Fed’in faiz kararını da etkileyebilir. Eğer seçim sonucu günlerce veya haftalarca netleşmezse, bu durum ABD’nin ekonomik istikrarı üzerindeki riskleri artırabilir.

Fed’in aşamalı faiz indirimi stratejisi, enflasyonun yeniden yükselmemesi koşuluyla agresif adımlardan kaçınmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, enflasyonun daha da düşmesi halinde yeni faiz indirimlerine olanak tanırken, yükselmesi durumunda manevra alanı bırakıyor.