ABD merkez bankası Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı son açıklamalarda, Çin ve diğer ülkelere uygulanması gündemde olan yüksek gümrük tarifelerinin ABD ekonomisi üzerindeki potansiyel etkilerine dikkat çekti. Powell, bu tür tarifelerin ülkeye ithalat akışını hızlandırabileceğini, bunun da GSYH tahminleri üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Powell, Fed’in iki temel hedefi olan enflasyon kontrolü ve tam istihdam arasında giderek zorlaşan bir denge kurmak zorunda kalabileceğini belirtti. Özellikle %245’e kadar çıkabileceği konuşulan Çin tarifeleri, bu dengeyi bozma potansiyeline sahip. Powell şunları kaydetti:

“Böyle bir durumda, ekonominin bu iki hedefe ne kadar uzak olduğunu ve bu farkların hangi zaman aralığında kapanabileceğini değerlendirmemiz gerekir.

Powell’dan Kripto Paralara İlişkin Önemli Açıklamalar

Powell, kripto paraların giderek daha fazla ana akım benimsenmeye başladığını söyledi. Bu eğilimin temel nedenlerinden biri ise değişen düzenleyici ortam.

Powell, ABD Kongresinin, hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’nun şu anda stablecoin’lere yönelik yasal bir çerçeve üzerinde çalıştığını belirtti:

“İçeriğine bağlı olarak, bu iyi bir fikir. Böyle bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Şu an elimizde böyle bir yapı yok.”

Powell, stablecoin’lerin geniş bir çekiciliğe sahip olabileceğini de sözlerine ekledi. Daha önce yaptığı açıklamalarda ise Bitcoin’i dijital altın olarak değerlendirmişti.

Faiz Politikası: ‘Bekle ve Gör’ Dönemi Sürebilir

Powell, ülkenin faiz politikası hakkında da açıklamalarda bulundu. Bu yıl üst üste iki toplantıda faiz oranlarını sabit tutan Fed’in, gelecekte nasıl bir adım atacağına dair açık bir sinyal vermedi. Ancak Powell, merkez bankasının yeni bir hamlede bulunmadan önce daha fazla netlik beklediğini vurguladı:

“Şu an için, politika duruşumuzda değişiklik yapmadan önce daha fazla netlik beklemek adına uygun bir pozisyondayız.”

Sonuç olarak ABD’nin yeni gümrük tarifeleri büyüme tahminlerini aşağı çekebilir. Fed, enflasyon ile istihdam hedefleri arasında denge kurmakta zorlanabilir. Çin’e yönelik tarifeler %245’e kadar çıkabilir. Dolayısıyla faiz indirimi veya artırımı için henüz erken; belirsizlik ortamı devam ediyor.