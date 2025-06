ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi 2026 yılının Mayıs ayında sona eriyor. Başkan Donald Trump ise görev değişikliğini beklemeden, yeni başkan adayını belirlemek üzere çalışmalara başladı.

Wall Street Journal yazarı Nick Timiraos’un aktardığına göre Trump, Fed’in faiz indirimlerinde yavaş ilerlemesinden rahatsız. Ancak adayın erken açıklanması, kamuoyu baskısını artırabileceği ve süreci karmaşıklaştırabileceği için riskli görülüyor.

SCOOP: As President Trump remains furious at Fed Chair Jerome Powell, he has started deliberating to make his choice of chair and announce it to the world months before Powell's term ends.

On the rise in his considerations for Fed Chair are loyalists but with their own…

