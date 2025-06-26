ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi 2026 yılının Mayıs ayında sona eriyor. Başkan Donald Trump ise görev değişikliğini beklemeden, yeni başkan adayını belirlemek üzere çalışmalara başladı.

Faiz Politikaları Trump’ı Rahatsız Ediyor

Wall Street Journal yazarı Nick Timiraos’un aktardığına göre Trump, Fed’in faiz indirimlerinde yavaş ilerlemesinden rahatsız. Ancak adayın erken açıklanması, kamuoyu baskısını artırabileceği ve süreci karmaşıklaştırabileceği için riskli görülüyor.

SCOOP: As President Trump remains furious at Fed Chair Jerome Powell, he has started deliberating to make his choice of chair and announce it to the world months before Powell's term ends. On the rise in his considerations for Fed Chair are loyalists but with their own… — Brian Schwartz (@schwartzbWSJ) June 25, 2025

Adaylar Netleşmeye Başladı

Trump, NATO Zirvesi sırasında düzenlediği basın toplantısında, başkanlık için “üç ya da dört kişilik” bir kısa liste oluşturduğunu söyledi. Bu listede Kevin Warsh, Kevin Hassett, Chris Waller ve David Malpass gibi Trump’a yakın isimler yer alıyor. Ayrıca Scott Bessent’in de güçlü bir aday olduğu ifade ediliyor. Tüm bu isimlerin, faiz oranlarının daha hızlı düşürülmesi ve ekonomik büyümenin desteklenmesi gibi Trump’ın öncelikleriyle uyumlu olduğu düşünülüyor.

Powell’ı Görevden Almak Kolay Değil

Trump geçmişte Powell’ı görevden alma düşüncesini dile getirse de Fed’in diğer devlet kurumlarından daha bağımsız çalıştığını belirten Yüksek Mahkeme kararı, bu süreci oldukça zorlaştırıyor. Trump, başkanlığı döneminde de benzer bir girişimi değerlendirmiş ancak piyasalardaki olumsuz tepki nedeniyle geri adım atmıştı. Son dönemde ise sosyal medya paylaşımlarında “fikrimi değiştirebilirim” gibi ifadelerle bu ihtimali yeniden gündeme taşıyor.

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Fed’deki Değişiklik Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek?

Trump ile Powell arasındaki anlaşmazlığın merkezinde faiz politikası ve enflasyon yer alıyor. ABD Başkanı, büyümeyi desteklemek için faizlerin hızlıca düşürülmesini savunurken; Powell, Trump’ın uygulamak istediği gümrük vergilerinin fiyat artışlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Powell’ın görev süresinin bitmesine 11 ay kalmışken, yeni Fed başkanının kim olacağı yalnızca para politikaları açısından değil, 2026’ya kadar ABD ekonomisinin yönü açısından da büyük önem taşıyor. Özellikle Trump’ın başkanlığa geri dönmesi halinde bu kararın etkisi daha da belirleyici olabilir.