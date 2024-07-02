ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bugün yaptığı açıklamalarda, işsizlik oranından siber güvenlik risklerine kadar birçok önemli konuya değindi. İşte Powell’ın açıklamalarından öneçıkan satır başları…

İşsizlik ve İstihdam

Powell, %4’lük işsizlik oranının hala çok düşük bir seviyede olduğunu belirtti. ABD’de Mayıs ayı iş gücü açığı verilerine göre, iş gücü piyasası hala güçlü durumda. Mayıs ayında JOLTS iş ilanları 8.140 milyon olarak gerçekleşti ve bu rakam önceki ayın ve tahminlerin üzerinde çıktı.

Siber Güvenlik

Powell, siber risklerin ciddi endişe kaynağı olduğunu ve bu tür risklerin geceleri uykusuz kalmaya neden olabileceğini söyledi. Powell’ın bu açıklaması, finansal sistemin güvenliği konusunda duyulan kaygıların bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

Enflasyon ve Faiz Oranları

Powell, enflasyonun düşüş eğiliminin devam ettiğini, ancak faiz indirimlerine başlamadan önce daha fazla düşüş kanıtı gerektiğini vurguladı. Ayrıca, hizmet sektörü enflasyonunun genellikle daha yapışkan olduğunu ve enflasyonun %2 hedefine gelecek yılın sonu veya bir sonraki yıl ulaşabileceğini belirtti. Powell, enflasyonu kontrol altına alırken, hem çok hızlı hem de çok yavaş hareket etme risklerinin farkında olduklarını ifade etti.

Bütçe Açığı ve Siyasi Destek

Powell, ABD bütçe açığının çok büyük olduğunu ve bu açığın sürdürülemez bir yol izlediğini dile getirdi. Ayrıca, Capitol Hill’deki her iki siyasi partinin de bağımsız bir Fed’i desteklediğini vurguladı.

Generatif Yapay Zeka ve Fed

Powell, Fed’in şu anda generatif yapay zeka kullanmadığını belirtti. Bu açıklama, Fed’in teknoloji kullanımındaki mevcut durumunu ortaya koyuyor.

Powell’ın açıklamaları, ekonomik politika ve piyasa beklentileri konusunda önemli ipuçları veriyor. Özellikle enflasyon ve işsizlik konusundaki değerlendirmeleri, önümüzdeki dönemde Fed’in atacağı adımlara dair beklentileri şekillendirebilir.