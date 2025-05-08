Powell, Fed’in faiz indirmeden önce bekleyeceğini belirtti. Trump’ın tarifelerinin enflasyonu yükseltip büyümeyi yavaşlatabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Donald Trump’ın tarifeleri mevcut haliyle kalırsa Fed’in bu yıl hedeflerine ulaşamayacağını söyledi. Powell, “Tarifeler bu seviyede kalırsa, hedeflerimize yönelik ilerleme görmeyeceğiz” dedi.

Washington’da gerçekleşen Mayıs ayı FOMC toplantısının ardından konuşan Powell, Fed’in faiz oranlarını %4,25 ile %4,5 aralığında sabit tuttuğunu ve daha fazla veri beklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Aralık ayındaki son faiz indiriminden bu yana oranlar sabit kalırken, Powell ekonomik büyümenin yavaşladığı ve enflasyon riskinin devam ettiği bir ortamda karar almak zorunda kaldıklarını belirtti.

Fed Açık Piyasa Komitesi’ne (FOMC) göre, hem işsizlik hem de enflasyonla ilgili riskler artmış durumda. Powell, Beyaz Saray’ın ticaret politikasıyla ilgili belirsizliklerin sürdüğünü vurgulayarak “Tarifelerin kapsamı, büyüklüğü, zamanlaması ve kalıcılığı hakkında ciddi belirsizlikler var.” dedi.

Bu nedenle Fed’in önleyici bir faiz indirimi yapmayacağını söyleyen Powell “Ne tür bir tepkinin doğru olacağını görebilmek için daha fazla veri görmemiz gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

Faiz İndirimi Konusunda Bekle Gör Politikası

Powell, şu anda enflasyona mı yoksa işsizliğe mi daha çok odaklandıkları sorusuna net yanıt vermekten kaçındı:

“Bu konuda konuşmak için erken. Fed’in mevcut politika duruşu ılımlı şekilde kısıtlayıcı. Sabırlı olabiliriz. Bu da bizi bekleyip görme pozisyonunda güçlü kılıyor.”

Ancak Powell, Trump’ın tarifeleri devam ederse Fed’in hedeflerine ulaşamayacağını yineledi:

“Tarifeler bu şekilde kalırsa, bu yıl ilerleme kaydedemeyeceğiz.”

Powell, merkez bankasının çift hedefi olan fiyat istikrarı ve maksimum istihdamın bu durumdan olumsuz etkileneceğini söyledi:

“Yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik riskleri artmış durumda.”

Eğer tarifeler mevcut haliyle devam ederse, Fed’in faiz düzenlemesi takvimi 2026’ya kadar ertelenebilir. Bu da Amerikalıların daha uzun süre yüksek borçlanma maliyetleriyle karşı karşıya kalması anlamına geliyor. Fed, mevcut ticaret politikaları altında ekonominin tam anlamıyla toparlanamayacağı görüşünde.

“Tarifeler enflasyonu artırıp büyümeyi yavaşlatabilir”

Powell, Trump’ın ticaret stratejisinin ekonomide sert bir frene neden olabileceği uyarısında bulundu:

“Açıklanan büyük tarifeler kalıcı olursa, enflasyonu artırabilir, büyümeyi yavaşlatabilir ve işsizliği yükseltebilir.”

Enflasyon etkisinin geçici olabileceğini söyleyen Powell, bunun piyasanın tepkisine bağlı olarak daha kalıcı hale de gelebileceğini ifade etti.

Buna rağmen, Powell Fed’in mevcut politika duruşunun gelişmelere zamanında yanıt verebilmek için yeterli olduğunu söyledi:

“Para politikamızın mevcut duruşunun, ekonomik gelişmelere zamanında yanıt vermemiz açısından bizi iyi konumlandırdığını düşünüyoruz.”

Powell son olarak Fed’in varsayımlar üzerine değil, yalnızca gerçek verilere göre adım atacağını vurgulayan Powell, ticaret politikalarının ne yöne evrileceğine dair bir yol haritası bulunmadığını belirtti:

“Her şey belirsiz. Tarifeler kaldırılabilir, artırılabilir ya da yıl boyunca sabit kalabilir. Bu yüzden acele etmiyoruz.”