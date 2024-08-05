Bitcoin ve kripto paralar ile birlikte hisse senedi piyasaları da haftaya sallantıda başladı. Dünya genelinde haber yayın saati itibarıyla açılmış borsalarda adeta kan gövdeyi götürüyor.

Gelişmeleri izleyen ABD Merkez Bankası (Fed), acil toplanma kararı alabilir.

Borsalar Çakıldı

Dünyanın dört bir tarafını sarmış jeopolitik gerilimler ve kötüleşen ekonomik koşullar, 5 Ağustos’ta riskli varlık piyasalarında düzeltme şeklinde patlak verdi.

Japon yeninin dolara karşı değer kaybını durdurmak isteyen Japonya, geçtiğimiz günlerde uzun süredir ilk kez faiz artırdı. Ancak Japonya borsaları, haftaya 1987’den beri görülen en ciddi düzeltme ile başladı.

Nikkei 225 endeksi günü yüzde 12,4 değer kaybı ile kapattı. Endeksin son iki işlem günündeki değer kaybı yüzde 21’i aştı.

Asya’daki diğer piyasalara bakarsak, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 8,7, Hong Kong’da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,46 düştü.

Borsa İstanbul’da da durum farklı değil. BIST 100 endeksi yüzde 5 geriledi. Gün içerisinde farklı sektörlerden çok sayıda hisse senedi için devre kesici uygulandı.

Avrupa’da Almanya’nın DAX 40 endeksi, haber yayın saati itibarıyla yüzde 2,57 değer kaybetmiş durumda. İngiltere’de FTSE 100 endeksi de yüzde 2,2 değer kaybı yaşadı.

Resesyona girdiğinden endişe edilen ABD’de borsalar henüz açıldı. Ancak durum orada da farklı değil. S&P 500 endeksi, güne yüzde 3 düşerek başladı. Nasdaq yüzde 3,6, Dow Jones ise yüzde 2,2 çakıldı.

Geçtiğimiz hafta toplanan ve faizleri sabit bırakma kararı alan Fed, gelişmeler nedeniyle acil bir toplantı düzenlemek zorunda kalabilir.

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Yatırımcılar önümüzdeki günlerde Fed’in acil toplanarak faizi 25 baz puan indirmesine yüzde 60 ihtimal veriyor. ABD’de faizler şu anda yüzde 5,5 civarında seyrediyor.

Fed’in olağan şartlarda eylül ayında toplanması ve bu toplantıda faiz indirmesi bekleniyordu.

Kripto Paralar Çöküşte

Hisse senetleri gibi kripto paralar da haftaya sert çakılma ile başladı. Yüzde 13’e yakın düşen Bitcoin, 50 bin dolar bandına geriledi. Ether ise yüzde 20 civarı düzeltme ile 2.300 dolar civarına düştü.

Fed’in faizi beklenenden erken indirmesi, hem kripto paralar hem de diğer riskli varlıkları pozitif etkileyebilir.

Yüksek faiz, piyasada dolaşan paranın azalması anlamına geliyor. Bu durum, kripto paralar ve hisse senetleri gibi riskli varlıklara yatırım için ayrılabilecek para miktarının da düşmesi demek. Yatırım alamayan riskli varlıklar, bu nedenle düşüş baskısı yaşıyor.

Faiz indirilmesi durumunda dolaşımdaki para arzı artmış olacak. Bitcoin ve kripto paralar, faiz indirimi kararıyla yeniden yükselişe geçebilir.