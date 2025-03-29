ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankaların kripto paralarla işlem yapması konusunda önemli bir adım attı. FDIC gözetimindeki bankalar artık kripto varlıklarla ilgili işlemler yapmadan önce kurumdan izin almak zorunda kalmayacak.

FDIC, 2022 yılında getirilen ve kripto işlemleri için onay gerektiren düzenlemeyi iptal ettiğini açıkladı. Kurum bu değişikliği Financial Institution Letter (FIL-7-2025) adlı dokümanla duyurdu. Yeni düzenlemeye göre bankalar, kripto varlıklarla yasal çerçeveye uygun şekilde işlem yapabilecek, ancak risk yönetiminden kendileri sorumlu olacak.

“Yeni Bir Döneme Geçiyoruz”

Washington’da yapılan açıklamada, FDIC’nin geçmiş yıllardaki katı yaklaşımı geride bırakarak daha esnek bir politika benimsemeye başladığı belirtildi. FDIC Geçici Başkanı Travis Hill, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugünkü adımla birlikte, FDIC son üç yıldaki hatalı yaklaşımdan vazgeçiyor. Bankaların kripto ve blockchain alanındaki faaliyetlerini güvenlik ve sağlamlık standartlarına uygun şekilde gerçekleştirebilmeleri için yeni bir yol haritası oluşturacağız.”

Yeni Kripto Rehberi Yolda

FDIC, dijital varlıklarla ilgili daha fazla rehber hazırlayacağını ve bu süreçte Başkan’ın Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu ile birlikte çalışacağını duyurdu. Kurum ayrıca, diğer bankacılık düzenleyici kurumlarıyla iş birliği yaparak eski kuralları güncellemeyi veya yeni düzenlemeler getirmeyi planlıyor.

Yeni politika, bankaların kripto para, blockchain ve benzeri teknolojilerle ilgili faaliyetlerini, yasal sınırlar içinde kalmaları ve riskleri düzgün bir şekilde yönetmeleri koşuluyla serbest bırakıyor. Bankaların artık kripto işlemleri için önceden izin başvurusu yapmasına gerek kalmadı.

Travis Hill, bu düzenlemenin bir başlangıç olduğunu ve ilerleyen dönemde daha fazla değişiklik yapılacağını belirtti. FDIC’nin, geçmiş kısıtlamaları gevşeterek bankalara kripto konusunda daha fazla esneklik tanımayı hedeflediği açıkça ifade edildi.

Bankalar ve Kripto Şirketleri İçin Kritik Bir Değişiklik

Bu düzenleme, kripto para şirketleri ve bankalar için oldukça önemli. Zira geçmişte bankalar, kripto şirketleriyle iş yapmaktan kaçınıyor ve bu durum, birçok anlaşmanın gecikmesine ya da iptal olmasına neden oluyordu. Eski kurallar yüzünden bankalarla iş birliği yapmakta zorlanan kripto şirketleri için kapılar yeniden aralanmış oldu.

“İtibar Riski” Tartışmaları ve Yeni Tasarılar

FDIC’nin bu kararı, aslında kripto paralarla ilgili daha büyük bir tartışmanın da parçası niteliği taşıyor. Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, bankacılık düzenleyicilerinin “itibar riski” kavramını kullanarak bazı sektörlerle çalışmaktan kaçındığını ve bunun siyasi bir araç haline geldiğini savunuyor. Scott, bu duruma karşı bir yasa tasarısı hazırlığında olduklarını da ayrıca vurguladı.

Tasarıya göre, düzenleyicilerin, bankaları “itibar riski” bahanesiyle yasal iş kollarından uzaklaştırması yasaklanacak. Scott, bu uygulamanın bankaları, yasalara uygun sektörlerden uzak tutarak kötü bir imajdan kaçınmaya zorladığını ve bunun bir tür ayrımcılık yarattığını ifade etti.