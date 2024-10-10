Coinbase’in ürün iş operasyonları başkanı Conor Grogan, FBI’ın kripto para cüzdanının açığa çıktığını açıkladı.

FBI ile ilişkili olduğu belirtilen kripto para cüzdanında Bone ShibaSwap (BONE) bulunuyor. Cüzdanda ayrıca EthereumMax (eMax), Kishu Inu (KISHU), Sanshu Inu (SANSHU) gibi diğer kripto paralar da yer alıyor.

Not sure if the FBI realized this, but they doxxed their wallets. Shortly after deployment, the wallet that seeded the FBI wallet deployed capital to multiple other wallets, making dozens of trades. FBI wallets own at least 75% of the token supply from what I can tell pic.twitter.com/k9xSsCUR0I — Conor (@jconorgrogan) October 9, 2024

Coinbase yetkilisi Conor Grogan, FBI’ın bu cüzdan aracılığıyla birçok farklı adres oluşturduğunu ve çeşitli alım-satım işlemi gerçekleştirdiğini bildirdi. FBI’ın söz konusu cüzdan aracılığıyla Binance ve HTX gibi popüler kripto para borsalarına para transferi gerçekleştirdiği de tespit edildi.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere FBI, gerçekleştirdiği bir operasyonda kripto para dolandırıcılarının arasına sızmak için “NexFundAI” adlı bir kripto para geliştirdi. FBI böylelikle dolandırıcılık odaklı kripto paraların fiyatlarını yapay bir şekilde şişiren şebekeyi tespit etti.

Coinbase yetkilisi Conor Grogan, FBI’ın kripto para cüzdanını bilerek mi yoksa istemeden mi açığa çıkardığını bilmediğini söyledi. FBI raporları, 2023 yılında ABD’deki kripto para yatırımcılarının dolandırıcılıklar sonucunda 5,6 milyar dolar zarara uğradığını gösteriyor. FBI kısa bir süre önce “pig butchering” adlı kripto para dolandırıcılığı konusunda uyarılarda bulundu.