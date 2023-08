Kuzey Kore hükümeti destekli hacker grubu Lazarus Group, altı farklı adrese 1.580 BTC transfer etti. Lazarus Group’un bu hamlesi olası bir satışa hazırlık olarak yorumlandı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kuzey Koreli bilgisayar korsanlığı kolektifi Lazarus Group’un son birkaç yıl içinde gerçekleştirdiği çeşitli saldırılarla milyonlarca dolar değerinde kripto para çaldığını tespit etti.

FBI, Lazarus Group’un siber saldırılar aracılığıyla ele geçirdiği 1.580 BTC’yi yakın zamanda satabileceğini düşünüyor. Söz konusu BTC’ler yaklaşık 41 milyon dolar değerinde.

FBI tarafından yayınlanan açıklamada kripto para borsaları, Lazarus’un (APT38) yakın zamanda Bitcoin satışı yapabileceği konusunda bilgilendirildi. FBI’a göre kolluk kuvvetleri yakın geçmişteki siber saldırılar sonucu elde ettikleri 1.80 BTC’yi 6 farklı adrese aktardı. FBI, Lazarus’un 40,8 milyon dolar değerindeki BTC’leri farklı adreslere aktarmasının, Kuzey Kore hükümeti destekli hacker grubunun yakın zamanda satış yapacağı anlamına gelebileceğini ifade etti.

Bu nedenle FBI, özel sektör kuruluşlarını Lazarus Group’la ilişkili bu adresler konusunda uyardı. FBI, özel sektör kuruluşlarını bu adreslerle ilişkili blockchain verilerini incelemeye ve doğrudan bu adreslerle yapılan ya da bu adreslerden türetilen işlemlere karşı dikkatli olmaya davet etti.

Lazarus Group bugüne kadar kripto para sektöründe birçok yüksek profilli saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılar arasında 600 milyon dolarlık Ronin Bridge hack’i de yer alıyor. FBI, Lazarus’un bu yılın Haziran ayında Alphapo’dan 60 milyon dolar ve 2022’de Harmony’nin Horizon köprüsünden ise 100 milyon dolar değerinde kripto para çaldığını bildirdi.

Kuzey Kore’nin Siber Silahı: Lazarus Group

Kuzey Kore hükümeti destekli hacker grubu Lazarus, aktif bir şekilde kripto para sektörünü hedef alıyor. Wikipedia’ya göre 2009 yılında siber casusluk amacıyla kurulan Lazarus Group, kripto para piyasasının popülaritesini arttırmasıyla birlikte odak noktasını değiştirerek dijital varlık sektörünü hedef almaya başladı.

Bilgisayar ağlarına ve sunucularına her türden kötü amaçlı yazılımı yerleştirmek için iyi bir şekilde eğitilen Lazarus Group hacker’ları, yöntemlerini ve stratejilerini sürekli olarak güncelliyor. The Center for a New American Security (CNAS) geride bıraktığımız yıl Lazarus Group’un kripto para çalmak ve aklamak için sofistike teknikler kullandığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Öte yandan Beyaz Saray ise 2023 yılında Kuzey Kore’nin füze denemelerinin %50’sini Lazarus tarafından çalınan fonlarla finanse ettiğini iddia etti. Kripto para analitik platformu Chainalysis, Lazarus Group’un 2022 yılında yaklaşık 1,7 milyar dolar değerinde kripto para çaldığını tahmin ediyor.