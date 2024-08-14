FBI, yanıtında Satoshi’nin “bir kişi veya grup” olabileceğini belirterek, onların varlığını doğrulayamayacağını veya reddedemeyeceğini ifade etti.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ünlü teknoloji girişimcisi ve dezenformasyon araştırmacısı Dave Troy’un, Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun kimliğini öğrenmek amacıyla yaptığı Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) başvurusuna yanıt verdi.

Dave Troy, Satoshi Nakamoto’nun kim olduğunu bulmak ve FBI’ın elindeki diğer olası bilgilere ulamak için FBI’ın yanıtına itiraz edeceğini söyledi.

Satoshi Nakamoto son olarak 12 Aralık 2010 tarihinde Bitcoin topluluğuyla etkileşime girdi ve sonrasında farklı projelere odaklanacağını belirterek izini kaybettirdi. Şimdiye kadar birçok kişi kendisini Satoshi Nakamoto olarak tanıtsa da, hiçbirinin bu iddiası kesin olarak kanıtlayamadı. Bu isimlerden biri de Avustralyalı bilgisayar bilimcisi Craig Wright.

Şimdiye kadar Satoshi Nakamoto’nun kim olduğuna dair sayısız teori ortaya atıldı. Hatta bazı teoriler, Satoshi’nin arkasında Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) olduğunu öne sürüyor.

Satoshi Nakamoto olduğu düşünülen isimler arasında cyberpunk efsanesi Hal Finney öne çıkıyor. Hal Finney aynı zamanda ilk Bitcoin transferinin alıcısı olarak tanınıyor. Hall Finney’in 2014 yılında ALS hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi, onun Satoshi olabileceğine dair spekülasyonları arttırıyor.

Bununla birlikte Casa’nın kurucu ortağı Jameson Lopp’un sunduğu ikna edici kanıtlar, Finney’nin Satoshi olma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor.

Kısa bir süre önce Satoshi Nakamoto’nun en büyük Bitcoin sahibi olma unvanını kaybedebileceğine dair spekülasyonlar medyaya yansıdı. Bloomberg’ün kıdemli ETF analisti Eric Balchunas’a göre BlackRock’un IBIT ETF’si, mevcut yatırım hızıyla gelecek yıl Satoshi’nin yerini alabilir.

ABD Bitcoin ETF’lerinin toplam varlıkları, Satoshi’nin sahip olduğu varsayılan 1,1 milyon Bitcoin’e yaklaşmış durumda. Ayrıca Satoshi Nakamoto’nun Bitcoin servetinin abartıldığı ve 1,1 milyon BTC’den çok daha düşük olabileceğine dair spekülasyonlar da bulunuyor.