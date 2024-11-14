ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 13 Kasım’da blockchain tabanlı tahmin platformu Polymarket’in CEO’su Shayne Coplan’ın Manhattan’daki dairesine 13 Kasım’da baskın düzenledi.

New York Post’ta yer alan habere göre, FBI ajanları Coplan’dan telefonunu ve diğer elektronik cihazlarını teslim etmesini talep etti. Baskın, Polymarket’in ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın Kamala Harris’e karşı galibiyetini doğru tahmin etmesinin ardından gerçekleşti.

Siyasi Misilleme İddiaları

Bir kaynağa göre, baskın, Trump’ın zaferi sonrası Polymarket CEO’sunun evine yapılan baskın, “siyasi misilleme” olarak nitelendiriliyor. İsmi açıklanmayan kaynağa göre FBI, ihtiyaç duyduğu materyalleri Coplan’ın avukatından talep edebilirdi ancak bunun yerine Coplan’ın evine baskın yaptı ve bu olayı medyaya sızdırdı.

FBI baskın sırasında Shayne Coplan’a herhangi bir suçlama yöneltmedi ve baskının nedenine dair herhangi bir açıklama paylaşmadı. FBI’ın Polymarket’i piyasa manipülasyonu ve anketlerde usulsüzlükle suçlayan medya raporlarından destek aldığına yönelik spekülasyonlar ortaya çıktı. Coplan, FBI baskını sonrasında yeni bir telefon almak zorunda kaldığını belirtti:

“Şu anki yönetimin, siyasi rakipleriyle ilişkili görülen şirketlere yönelik bir son hamle yapmaya çalışması cesaret kırıcı. Biz her zaman tarafsızlık ilkesine bağlı kalmaya devam edeceğiz.”

Polymarket Düzenleyicilerin Radarında

Polymarket, Demokratların kripto para sektörüne yönelik baskıları sonucunda 2022 yılında ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından 1,4 milyon dolarlık para cezasına çarptırılmıştı.

Polymarket ayrıca Fransa’nın şans oyunları düzenleyicisi tarafından uyumluluk sorunları nedeniyle inceleniyor. Geride bıraktığımız Ekim ayının sonunda iki kripto araştırma şirketi, Polymarket’te yaygın “wash trading” faaliyetleri olduğuna dair kanıtlar bulduklarını öne sürmüştü. Polymarket ise iddiaları reddederek platformun tamamen şeffaf olduğunu savundu.