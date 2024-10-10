ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) 9 Ekim’de kripto para piyasası manipülasyonu ve dolandırıcılığı nedeniyle 18 farklı kişi ve şirkete suçlama yöneltti. Bu dava, şirketlerin kripto para piyasasını manipüle etmeleri nedeniyle yargılandığı önemli bir ilk dava olarak kayıtlara geçti.
Dava, 9 Ekim Çarşamba günü ABD’de bir federal yargıç tarafından kamuoyuyla paylaşıldı ve kripto paraların değerini yasadışı yollarla şişirmeyi amaçlayan kapsamlı bir planı ortaya koyuyor. Soruşturmanın merkezinde ise FBI yer alıyor.
FBI, piyasa manipülasyonu yapan kişi ve şirketlerin arasına sızmak için benzersiz bir yaklaşım uyguladı. Sahte bir şirket kurarak “NexFundAI” bir kripto para geliştiren FBI, piyasa manipülasyonu yapan kişileri belirledi. ABD Adalet Bakanlığı’nın şikayet dosyasına göre gizli operasyonda milyarlarca dolar değerindeki büyük bir kripto para şirketi hedef alındı.
Finans Şirketlerine Yönelik İlk Suç Davası
Bu dava, ABD Adalet Bakanlığı’nın bireyler yerine finans şirketlerini piyasa manipülasyonuyla suçladığı ilk dava olarak kayıtlara geçti. ABD Adalet Bakanlığı daha önce Mango Markets platformunu manipüle eden Avraham Eisenberg’i Nisan ayında hapis cezasına çarptırmıştı.
FBI’ın kendi kripto para birimini çıkararak soruşturmayı yürütmesi, ABD’de kolluk kuvvetlerinin bu tür yeni alanlarda yaratıcı taktikler geliştirdiğini gösteriyor. Fortune’ın haberine göre FBI’ın Boston ofisindeki özel ajan Jodi Cohen, eşi benzeri görülmemiş bir taktikle kendi kripto paralarını çıkardıklarını ve dolandırıcıları tuzağa düşürmek için kullandıklarını söyledi. Açıklamaya göre bu hamle, kripto para fiyatlarını yapay bir şekilde arttırarak manipüle eden kişi ve şirketleri tespit etmede kilit rol oynadı.
Kripto para piyasası sadece 15 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen, dolandırıcılık yöntemleri oldukça eski ve tanıdık. ABD Adalet Bakanlığı’nın şikayet dosyasında “wash trading” (sahte alım-satım emirleriyle piyasa talebi yaratma) gibi manipülasyon taktikleri, “yüzyıllık dolandırıcılık yöntemi” olarak tanımlanıyor.
Kripto para sektöründe de piyasa manipülasyonları oldukça yaygın. Bazı denizaşırı borsalar, token fiyatlarını şişirmeleriyle ünlü. Hatta bazı analistler ve uzmanlar, kripto para piyasasındaki toplam işlem hacminin %50’sinden fazlasının bu tür şirketler tarafıdan yanıltıcı bir şekilde şişirildiğini öne sürüyor.
FBI’ın “NexFundAI” Operasyonu
FBI, Ethereum blockchain’nde geliştirdiği NexFundAI adlı token ile piyasa manipülasyonu yapan ve yasadışı hizmetler sunan kişilerin arasına sızdı. Sanıklardan biri aynı anda alım-satım emirleri vererek işlem hacmini artırmak için botlar kullandığını anlattı. Bu hizmet için 2.000 dolar ön ödeme talep eden sanık, geride bıraktığımız haftaya kadar botlar aracılığıyla milyonlarca dolarlık manipülatif işlemler gerçekleştiriyor. FBI geride bıraktığımız hafta bu botları devre dışı bıraktı.
İlginç bir şekilde, kripto fiyat izleme hizmeti DEX Screener’a göre, NexFundAI tokenı halen aktif olarak işlem görüyor ve yaklaşık 237.000 dolar piyasa değeri bulunuyor.
Bu operasyon Massachusetts merkezli kripto firması Saitama’ya ve piyasa yapıcı Gotbit’e yönelik gerçekleştirildi. ABD Adalet Bakanlığı, Saitama’nın Gotbit ile iş birliği yaparak token’inin piyasa değerini 7,5 milyar dolara kadar şişirdiğini bildirdi.
Saitama yöneticilerinin token’lerini şişirilmiş değerlerle gizlice sattığını ve milyonlarca dolar kazandığı iddia ediliyor. Gotbit daha önce de bu tür piyasa manipülasyonlarıyla gündeme gelmişti. Gotbit’in kurucu ortağı 2019 yılında yaptığı bir açıklamada “faaliyetlerinin tamamen etik olmadığını” kabul etmişti.
Sanıklardan bazıları Portekiz ve Rusya gibi ülkelerde faaliyet gösterdiği belirlendi ve 5 sanığın daha az ceza almak için ABD Adalet Bakanlığı’ya uzlaşmaya vardığı belirtildi. DOJ’un yanı sıra SEC de bu şirketler hakkında menkul kıymet yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle şikayette bulundu.
Bu dava, kripto para alanının düzenlenmesi için emsal niteliğinde ve ABD’li yetkililerin sektördeki dolandırıcılıklarla mücadele etmek için daha agresif bir yaklaşım sergileyeceğini gösteriyor. Ayrıca kolluk kuvvetlerinin dijital çağda mali suçlarla mücadelede gelişen becerilerini net bir şekilde ortaya koyuyor.
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