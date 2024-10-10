Kripto para piyasası sadece 15 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen, dolandırıcılık yöntemleri oldukça eski ve tanıdık. ABD Adalet Bakanlığı’nın şikayet dosyasında “wash trading” (sahte alım-satım emirleriyle piyasa talebi yaratma) gibi manipülasyon taktikleri, “yüzyıllık dolandırıcılık yöntemi” olarak tanımlanıyor.

Kripto para sektöründe de piyasa manipülasyonları oldukça yaygın. Bazı denizaşırı borsalar, token fiyatlarını şişirmeleriyle ünlü. Hatta bazı analistler ve uzmanlar, kripto para piyasasındaki toplam işlem hacminin %50’sinden fazlasının bu tür şirketler tarafıdan yanıltıcı bir şekilde şişirildiğini öne sürüyor.

FBI’ın “NexFundAI” Operasyonu

FBI, Ethereum blockchain’nde geliştirdiği NexFundAI adlı token ile piyasa manipülasyonu yapan ve yasadışı hizmetler sunan kişilerin arasına sızdı. Sanıklardan biri aynı anda alım-satım emirleri vererek işlem hacmini artırmak için botlar kullandığını anlattı. Bu hizmet için 2.000 dolar ön ödeme talep eden sanık, geride bıraktığımız haftaya kadar botlar aracılığıyla milyonlarca dolarlık manipülatif işlemler gerçekleştiriyor. FBI geride bıraktığımız hafta bu botları devre dışı bıraktı.

İlginç bir şekilde, kripto fiyat izleme hizmeti DEX Screener’a göre, NexFundAI tokenı halen aktif olarak işlem görüyor ve yaklaşık 237.000 dolar piyasa değeri bulunuyor.

Bu operasyon Massachusetts merkezli kripto firması Saitama’ya ve piyasa yapıcı Gotbit’e yönelik gerçekleştirildi. ABD Adalet Bakanlığı, Saitama’nın Gotbit ile iş birliği yaparak token’inin piyasa değerini 7,5 milyar dolara kadar şişirdiğini bildirdi.

Saitama yöneticilerinin token’lerini şişirilmiş değerlerle gizlice sattığını ve milyonlarca dolar kazandığı iddia ediliyor. Gotbit daha önce de bu tür piyasa manipülasyonlarıyla gündeme gelmişti. Gotbit’in kurucu ortağı 2019 yılında yaptığı bir açıklamada “faaliyetlerinin tamamen etik olmadığını” kabul etmişti.

Sanıklardan bazıları Portekiz ve Rusya gibi ülkelerde faaliyet gösterdiği belirlendi ve 5 sanığın daha az ceza almak için ABD Adalet Bakanlığı’ya uzlaşmaya vardığı belirtildi. DOJ’un yanı sıra SEC de bu şirketler hakkında menkul kıymet yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle şikayette bulundu.

Bu dava, kripto para alanının düzenlenmesi için emsal niteliğinde ve ABD’li yetkililerin sektördeki dolandırıcılıklarla mücadele etmek için daha agresif bir yaklaşım sergileyeceğini gösteriyor. Ayrıca kolluk kuvvetlerinin dijital çağda mali suçlarla mücadelede gelişen becerilerini net bir şekilde ortaya koyuyor.