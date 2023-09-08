Türkiye’nin ve dünyanın en büyük kripto para dolandırıcılıklarından birini gerçekleştiren Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in cezası belli oldu.

7 Eylül’de başlayan ve 11 saat süren duruşmada Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanık hakkındaki karar açıklandı. Thodex davasında sanıklar “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” gibi suçlardan toplamda 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyordu.

Dün gece geç saatlerde açıklanan mahkeme kararına göre Faruk Fatih Özer ve kardeşleri Özer Güven ve Serap Özer 11 bin 196 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Özer kardeşlerin her birine 8 milyar 871 milyon 675 bin liralık para cezası verdi. Sonuç olarak Özer kardeşler toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, adli para cezalarını 24 eşit takside bölerek birer ay ara ile ödenmesine hükmetti.

Davada 4’ü tutuklu 16 sanık hakkında delil yetersizliğinden berat kararı verildi. Sonuç olarak Thodex davasında yalnızca Faruk Fatih Özer ve kardeşleri tutuklu kaldı.

Thodex Davasında Neler Olmuştu?

Bir dönem Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük kripto para borsalarından biri olan Thodex, 20 Nisan 2021 tarihinde apar topar yaptığı bir açıklamayla işlemlerini durdurdu. Sonuç olarak birçok Thodex kullanıcısı, şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında “nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yapılan incelemelerde Faruk Fatih Özer’in platformun işlemlerini durdurduğu 20 Nisan 2021 tarihinde 34 DFC 567 plakalı siyah bir otomobille İstanbul Havalimanı’na geldiği ve aracını valeye teslim ederek 19:25’te C4 kapısından Arnavutluk’un başkenti Tiran’a giden bir uçağa bindiği belirlendi.

Tiran uçuşunun ardından izini kaybettirmeyi başaran Faruk Fatih Özer hakkında 23 Nisan 2023 tarihinde Interpol tarafından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı. 24 Nisan’da yeri tespit edilen Faruk Fatih Özer, yakalanmak üzereyken son anda kaçmayı başardı.

Bu süreçte dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci, Faruk Fatih Özer’in yakalanıp Türkiye’ye iade edilmesi için birçok kez temasta bulunmuştu.

Yaklaşık 16 ay boyunca kolluk kuvvetlerinden kaçmayı başaran Faruk Fatih Özer 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk’un Vlora kentinde yakalandı.

Faruk Fatih Özer, 20 Nisan 2023 tarihinde Türkiye’ye getirilmişti.