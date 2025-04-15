Kripto para piyasasındaki yükseliş trendi devam ediyor. Lider kripto para BTC yeniden 86.000 dolara yaklaşırken altcoin’lerde ise görünüm daha karmaşık. Son 24 saatte %8’lik önemli bir yükseliş yaşayan FARTCOIN günün en iyi performans gösteren varlıklarından biri oldu.

Bitcoin (BTC) 86.000 Dolara Yaklaştı

Geride bıraktığımız son birkaç haftada ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ticaret savaşları nedeniyle küresel piyasalarda çok sert düşüşler yaşanmıştı. Bu durumdan kripto para piyasasında da ciddi anlamda etkilendi. Hatta Bitcoin (BTC) 75.000 doların altına düşerek 2024 yılının Kasım ayından bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemişti.

Trump’ın Çin dışındaki ülkeler için uygulanan gümrük tarifelerini 90 günlüğüne askıya alması ve ABD TÜFE verilerinin olumlu gelmesi küresel piyasalarda toparlanmayı tetikledi. Bu gelişmeler sonucunda Bitcoin 83.000 ve 84.000 dolar seviyelerini aşarak Pazartesi günü 86.000 dolar seviyesine ulaştı.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1 oranında değer kazanan Bitcoin (BTC) 85.669 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,7 trilyon doların hemen üzerinde ve BTC’nin altcoin’ler üzerindeki piyasa hâkimiyeti ise %61 olarak ölçülüyor.

FARTCOIN Yükselirken OM Toparlanamıyor

Günlük bazda Bitcoin’le birlikte altcoin’ler de toparlanmaya devam ediyor. En yüksek piyasa değerine sahip 10 kripto para arasında yalnızca %0,5 oranında değer kaybeden BNB, %3,9 oranında değer kaybeden DOGE, %3,2 oranında düşen TRX ve %1,6’lık değer kaybı yaşayan ADA kırmızı renkte.

Bugün en çok yükselen kripto paralar arasında şunlar yer alıyor:

Story (IP): %6,8 Fartcoin (FARTCOIN): %5,9 Kaspa (KAS): %5,2 Toncoin (TON): %4,3 Monero (XMR): %2,4

13 Nisan’da %90’ın üzerinde değer kaybı yaşayarak 6 dolar bandından 0,50 dolar bandına kadar gerileyen Mantra (OM) ise henüz toparlanamadı.

Tüm bu gelişmeler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %1,6 oranında azalarak 2,8 trilyon doların hemen altına geriledi. Her ne kadar piyasa genelinde pozitif bir hava hakim olsa da bazı kripto paralar hâlâ satış baskısı altında.

Bitcoin’in (BTC) 86.000 dolar direncini aşması, piyasada yeni bir yükseliş trendini tetikleyebilir.