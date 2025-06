Solana tabanlı memecoin FARTCOIN, son bir haftada yüzde 27 oranında değer kaybederek yatırımcılarını endişelendirirken, 2 milyon 250 bin dolarlık balina alımıyla yeniden yükselişe geçti.

Coin, 24 saat içinde yüzde 7,3’lük artışla 0,91 dolara ulaşarak 0,80 dolarlık kritik destek seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı.

FARTCOIN bu toparlanmayla birlikte, SPL protokolü üzerinde işlem gören en büyük üçüncü memecoin konumunu BONK ve TRUMP’un ardından korumuş oldu.

This trader just offloaded $478.73K worth of #Fartcoin In the last 6 hours alone, the wallet has dumped over $1.34M of Fartcoin. Over the past 4 days, total #Fartcoin sales from this wallet have reached $7.6M. Wallet- 46awYYmrncDQfM1DoqcAGcg6WoEJo3txAwY698FXN14R pic.twitter.com/gV406JYaki — Stalkchain (@StalkHQ) June 22, 2025

Yüksek Satışlar Panik Yarattı

Geçtiğimiz günlerde bazı büyük yatırımcıların milyon dolarlık satışları FARTCOIN’de ciddi bir satış baskısı yarattı. Sadece tek bir cüzdandan 4 gün içinde toplam 7,6 milyon dolarlık satış yapıldığı belirlendi. Aynı cüzdan, yalnızca 6 saat içinde 1,34 milyon dolarlık FARTCOIN’i elden çıkardı.

Ancak aynı dönemde başka bir büyük yatırımcı piyasaya müdahale ederek 2,4 milyon adet FARTCOIN satın aldı. 0,93 dolar seviyesinden yapılan alımın toplam değeri 2 milyon 250 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Öte yandan söz konusu balinanın daha önce FARTCOIN üzerinden 4,7 milyon dolar kazanç sağladığı biliniyor.

Yatırımcılar, 1 doların altındaki fiyatları alım fırsatı olarak değerlendirmeye başladı.

Someone really just accumulated $2M of FARTCOIN pic.twitter.com/Ti56M9qgq7 — Kevin (@SirCallens) June 23, 2025

Uzmanlar Uyarıyor: “Fırsat Kaçmadan Alın”

Popüler trader BONK Guy, FARTCOIN, BINK, FLOKI, yeni çıkan USELESS gibi memecoin’lerin şu anda düşük fiyatlardan işlem gördüğünü söyledi ve “Birkaç hafta önce bu fiyatlar yatırımcılar için büyük fırsattı, hâlâ da öyle.” diyerek piyasaya agresif giriş çağrısı yaptı.

Breakout Prop kurucusu Trader Mayne ise teknik analizine göre FARTCOIN’in 1 dolar direncini aşmaya hazır olduğunu vurguladı. CryptoUB de benzer şekilde yükseliş potansiyeline dikkat çekti ve coin’in “yüksek işlem hacmi ve piyasa ilgisiyle öne çıktığını” belirtti.

lots of top-tier memecoins on a discount – $BONK

– $FLOKI

– #FARTCOIN

– #USELESS coin these are all trading at prices many would have given an arm and a leg for just days or weeks ago all look good to bid aggressively here IMO what else do you think should be on the list? — Unipcs (aka 'Bonk Guy') 🎒 (@theunipcs) June 22, 2025

Teknik Görünüm: Fincan-Kulp Formasyonu 2 Doları Gösteriyor

Günlük grafikte klasik bir “fincan ve kulp” formasyonu göze çarpıyor. Fiyatın 1,05 dolar ile 1,10 dolar aralığını kırması durumunda, 1,80 dolar ile 2 dolar hedefi teknik olarak mümkün görünüyor. Ancak direnç aşılamazsa, geri çekilmenin 0,70 dolar desteğine kadar sürmesi de olasılıklar arasında yer alıyor.

FARTCOIN You don't need any fancy TA to see that the move to $2 is loading. FARTCOIN continues to be my main focus for altcoin trades. There's no other altcoin with as much mindshare, intra day price action, or HTF potential. pic.twitter.com/rwSU6q16Xh — UB (@CryptoUB) June 9, 2025

RSI gibi göstergeler kısa vadede nötr veya hafif negatif sinyaller verse de genel yapı, yukarı yönlü hareketin sürebileceğini gösteriyor.