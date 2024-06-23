Bu yazımızda çeşitli platformlar tarafından yapılan Fantom (FTM) fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

Fantom (FTM) Nedir?

Fantom (FTM), yüksek performanslı, ölçeklenebilir ve güvenli bir akıllı sözleşme platformudur. Fantom, DAG (Directed Acyclic Graph) tabanlı bir blockchain kullanarak daha hızlı ve daha ucuz işlemler sağlar.

2018 yılında başlatılan katman-1 ağı Fantom kısa sürede büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Kullanıcılar, Fantom ağı üzerinde dApps (decentralized applications) geliştirerek ve işlemler yaparak ağın sunduğu avantajlardan faydalanabilirler.

Dolayısıyla yatırımcılar, Fantom’un token’ı FTM’in fiyat performansını merak ediyor. Bu yazımızda 2024 yılının Haziran ayı itibariyle CoinCodex ve çeşitli platformlardaki Fantom (FTM) fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

2024 Yılı Fantom (FTM) Fiyat Tahminleri

2024 yılının Haziran ayı itibariyle Fantom (FTM) 0,5639 dolar bandında işlem görüyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, FTM’in 2024 yılında 0,469522 dolar ile 0,815016 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

FTM’in 2024 yılı için öngörülen 0,815016 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %44,09 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı Fantom (FTM) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, FTM’in 2025 yılında 0,469522 dolar ile 2,01 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

FTM’in 2025 yılı için öngörülen 2,01 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %254,86 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı Fantom (FTM) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, FTM’in 2030 yılında 0,3464 dolar ile 5,46 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

FTM’in 2030 yılı için öngörülen 5,46 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %865,88 oranında değer kazanması gerekiyor.

Fantom (FTM) 10 Dolara Yükselebilir mi?

Fantom (FTM) fiyatının 10 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %1.667,99 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, FTM fiyatının Nisan 2037‘de 10 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Fantom (FTM) 100 Dolara Yükselebilir mi?

Fantom (FTM) fiyatının 100 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %17.579,94 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, FTM fiyatının hiçbir zaman 100 dolara ulaşamayacağını tahmin ediyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat, 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 37,76 dolar.

Fantom (FTM) 1.000 Dolara Yükselebilir mi?

Fantom (FTM) fiyatının 1.000 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %176.699,36 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, FTM fiyatının hiçbir zaman 1.000 dolara ulaşamayacağını tahmin ediyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat, 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 37,76 dolar.

Fantom’un (FTM) Geleceği ve Yorumları

Fantom (FTM) 2024 yılının şu ana kadarki bölümünde beklentileri karşılayamadı. Ancak buna rağmen Fantom ekibi geliştirme faaliyetlerine devam ediyor. Fantom, Şubat ayında ünlü bir DeFi platformu olan Uniswap ile işbirliği yaparak merkezi olmayan finans çözümleri arayışını ilerletti.

Diğer tüm finansal varlıklarda olduğu gibi FTM fiyatı da arz-talep, piyasa duyarlılığı, benimsenme, geliştirme faaliyetleri, stratejik ortaklıklar ve regülasyonlar gibi faktörlerden etkileniyor. Gelecekte Fantom ekibinin atacağı adımlar, projenin rekabet gücü üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Fantom (FTM) fiyatını etkileyebilecek faktörler şu şekilde:

Stratejik ortaklıklar

Rekabet

Benimsenme

Piyasa duyarlılığı

Teknolojik gelişmeler

Bitcoin blok ödülü yarılanması

Ağ güncellemeleri

Hack ve istismar vakaları

Makroekonomik gelişmeler

Öte yandan özellikle ayı sezonlarında birçok kripto para %90‘ı aşkın oranlarda değer kaybedebiliyor. Bu da 1.000dolarlık bir başlangıç yatırımının değerinin 100 doların altına gerilemesi anlamına geliyor. Kripto para piyasası nispeten yeni bir piyasa olduğundan sık sık yüksek fiyat dalgalanmalarına sahne oluyor. Bu nedenle kripto paralar yüksek riskli yatırım araçları olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle Fantom (FTM) gibi kripto para birimlerine yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

Fantom (FTM) Hakkında En Çok Merak Edilenler

Fantom (FTM) Madenciliği Yapılır mı?

Hayır, Fantom madenciliği yapılabilir bir proje değildir. Fantom, DAG (Directed Acyclic Graph) tabanlı bir blockchain kullanır ve madencilik mekanizması bulunmamaktadır.

Fantom (FTM) Hangi Ülkenin Projesi?

Fantom, küresel bir proje olup belirli bir ülkeye ait değildir. Ancak, projenin merkezi Güney Kore’de bulunmaktadır ve uluslararası bir ekip tarafından yönetilmektedir.

Fantom (FTM) Güvenilir mi?

Fantom, güvenilir bir projedir ve DeFi topluluğunda geniş bir kullanıcı tabanına sahiptir. Merkeziyetsiz yapısı, güvenlik ve şeffaflık sağlamakla birlikte, projenin arkasındaki ekibin itibarı da güvenilirliğine katkıda bulunur. Ancak, her yatırım gibi riskler içerir ve kendi araştırmanızı yapmanız önemlidir.

Nereden ve Nasıl Fantom (FTM) Satın Alınır ve Saklanır?

Fantom, birçok büyük kripto para borsasında (Binance, Coinbase, Uniswap gibi) satın alınabilir. Satın almak için bu borsalarda hesap açmanız ve kimlik doğrulama süreçlerini tamamlamanız gereklidir. Saklamak için ise donanım cüzdanları (Ledger, Trezor) veya yazılım cüzdanları (Trust Wallet, MetaMask) kullanabilirsiniz.

Fantom (FTM) En Yüksek ve En Düşük Kaçı Gördü?

Yatırımcılar, Fantom (FTM) “En yüksek kaçı gördü?” ve “En düşük kaçı gördü?” gibi aramalarla varlığa ilgi gösteriyor. FTM tüm zamanların en yüksek seviyesini 28 Ekim 2021 tarihinde 3,46 dolar ile, tüm zamanların en düşük seviyesini ise 13 Mart 2020 tarihinde 0,001900 dolar ile kaydetti.