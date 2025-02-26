Ethereum’un en büyük güncellemelerinden biri olması beklenen Pectra, Holesky test ağında beklenmedik bir aksaklıkla karşılaştı.

Güncelleme, hafta başında testnet üzerinde aktive edildi ancak Beacon Chain verilerine göre işlemler tamamlanamadı. Bu durum, ağın değişmezlik ilkesine aykırı olabilecek kritik bir hata anlamına geliyor.

Ethereum geliştiricileri, sorunun yalnızca execution client (uygulama istemcileri) tarafında yaşandığını belirtti. Mantle Network Ürün Lideri Joshua Cheong, aksaklığın “uygulama istemcilerinin doğru depozito sözleşme adresini eklemeyi unutmalarından” kaynaklandığını açıkladı. Mantle Network’e göre, Pectra güncellemesi yeni Ethereum sistem sözleşmeleri eklediği için depozito izleme işlemi Konsensüs Katmanı’ndan Uygulama Katmanı’na taşındı ve bu durum bazı istemcilerde hata yarattı.

Topluluk için büyük önem taşıyan Pectra, 11 kritik protokol iyileştirmesini içeriyor. Güncellemenin en dikkat çekici yeniliği, Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin tarafından hazırlanan EIP-7702 teklifi. Bu değişiklik, cüzdanların işlemler sırasında geçici olarak akıllı sözleşme gibi çalışmasına olanak tanıyor ve böylece işlem maliyetlerinin (gas ücretlerinin) sponsorlar tarafından karşılanması veya toplu işlemler yapılması mümkün hale geliyor.

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Öte yandan, şirketin geliştirme sürecini hızlandırma baskısı da artıyor. Kripto yatırım firması Paradigm’in teknoloji sorumlusu Georgios Konstantopoulos, Ethereum’un geçmişte yılda bir büyük güncelleme sunduğunu ancak bundan çok daha fazlasını yapabileceğini belirtti.

Ağda beklenen bir diğer büyük yenilik ise EIP-7251. Bu güncelleme, validatörlerin minimum staking miktarını 32 ETH’den 2.048 ETH’ye yükseltmeyi öngörüyor. Eğer kabul edilirse, Ethereum’un staking mekanizması köklü bir değişim geçirebilir ve ağ ekonomisi yeniden şekillenebilir.