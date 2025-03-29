Ethereum geliştiricisi Terence Tsao’nun paylaştığı bir tweete göre, Pectra güncellemesinin 30 Nisan’da devreye alınması planlanıyor.

Ancak bu tarih, bir sonraki geliştiriciler toplantısında tam onay alması şartıyla geçerli olacak. Zira Pectra’nın daha önce Holesky ve Sepolia test ağlarında devreye alınması sırasında yaşanan zorluklar nedeniyle plan hâlâ kesinleşmedi.

Neler Bekleniyor?

Pectra güncellemesi, Ethereum’un “execution” ve “consensus” katmanlarının birleşimini temsil eden Prag ve Electra yükseltmelerini bir araya getiriyor. Güncelleme, ikinci en büyük blokzinciri olan Ethereum’u daha ölçeklenebilir, kullanıcı dostu ve verimli hale getirmeyi amaçlayan önemli Ethereum İyileştirme Önerilerini (EIP) içeriyor.

Toplamda 11 EIP’yi barındıran güncelleme, bazı dikkat çekici yeni özelliklerle geliyor. Bunlar arasında akıllı cüzdan işlevselliği, staking (varlık kilitleme) kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, hesap soyutlama (account abstraction), yetki yönetimi ve işlem ücretlerini sponsor etme yeteneği bulunuyor. Ayrıca, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) Kod Formatı da bu güncelleme ile devreye girecek ve EVM kodunu katman-1 ve katman-2 işlevsellikleri açısından geliştirecek.

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Pectra güncellemesi Ethereum ağına entegre edildikten sonra, geliştiriciler kullanıcıların ether (ETH) dışında farklı kripto paralarla işlem ücretlerini ödemelerine olanak tanıyan özellikler geliştirebilecek. Ayrıca, doğrulayıcılar için mevcut 32 ETH sınırı, 2.048 ETH’ye çıkarılarak büyük kuruluşların birden fazla doğrulayıcıyı yönetmelerine ve küçük doğrulayıcıların bile birikimli ödüller kazanmalarına imkân tanınacak.

Bunun yanı sıra, kullanıcılar tarafından kontrol edilen ve kod tarafından yönetilmeyen harici hesaplar (Externally Owned Accounts – EOAs), işlem yaparken akıllı sözleşmeler gibi davranmaya başlayacak. Bu sayede, işlem ücretlerini sponsor etme ve işlemleri gruplama (batching) imkânı tanınacak. İlginç bir şekilde, Pectra ile Peer Veri Erişilebilirliği Örnekleme (PeerDAS) adı verilen bir özellik de devreye alınacak. Bu yenilik, katman-2 ağlarının maliyetlerini düşürerek düğümlerin (nodes), verileri tamamen indirmeden büyük veri erişimini doğrulamasına olanak sağlayacak.

Tarih Henüz Kesin Değil

Öte yandan, Pectra güncellemesi için belirlenen tarih, önümüzdeki 30 gün içinde Hoodi test ağında sorun tespit edilmesi durumunda değişebilir. Geliştiriciler, bu ek önlemleri almak zorunda kaldılar çünkü güncelleme, Holesky ve Sepolia test ağlarında birkaç hafta önce devreye alındığında başarıyla sonuçlanamamış ve senkronizasyon sorunları yaşanmıştı.

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Mevcut durumda, Holesky ve Sepolia’da yaşanan teknik zorlukların ardından oluşturulan Hoodi test ağı yakından takip ediliyor. Eğer Hoodi test ağı üzerinde çalışırken herhangi bir komplikasyon ortaya çıkarsa, Ethereum ana ağı için planlanan Pectra güncellemesi Mayıs veya Haziran ayına ertelenebilir.