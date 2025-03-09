Solana’nın merkeziyetsiz borsa DEX hacmi, meme coin işlemlerindeki düşüşe rağmen Ethereum’u geride bıraktı.

VanEck’in Şubat ayı kripto raporuna göre, Solana’nın DEX işlem hacimleri, meme coin ticaretindeki düşüşe rağmen güçlü kalmayı başardı. Raporda, Solana’nın işlem faaliyetlerinin Ethereum ekosistemini – Layer 1 (L1) ve Layer 2 (L2) ağlarını da kapsayacak şekilde – kısa bir süreliğine geride bıraktığı vurgulandı.

Solana, İşlem Hacmini Koruyor

Analistler, 2024 yılında Solana’nın (SOL) fiyatının yüzde 191 oranında arttığını ve zincir içi gelirlerinin yüzde 700 yükseldiğini belirtti. Solana’nın düşük işlem ücretleri, yüksek işlem hacmini verimli bir şekilde yönetmesini sağladı. Blok zincirindeki ortalama işlem ücreti 0.05 dolar seviyesindeyken, Ethereum’da bu ücret 1.27 dolar civarında.

Meme coin ticareti, Solana’nın gelirine büyük katkı sağladı ve toplam gelirinin yüzde 80’ini oluşturdu. Ağın popüler meme coin oluşturucusu Pump.fun, bir yıl içinde 577 milyon doların üzerinde işlem ücreti topladı.

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Ancak piyasada, insider trading (içeriden bilgiyle ticaret) ve otomatik botların perakende yatırımcılardan önce token satın alması gibi konulara dair endişeler arttı. Şubat ayında piyasaya sürülen LIBRA isimli meme coin, insider trading ve piyasa manipülasyonu iddialarına karıştı. Kripto para birimi hızla değer kaybederek milyonlarca dolarlık zarara yol açtı.

Aynı dönemde, meme coin ticaretinin çökmesiyle birlikte Solana’nın stabilcoin transferleri Ocak ayına kıyasla yüzde 80 azaldı. Diğer işlem metriklerinde de gerileme yaşandı:

DEX hacimleri yüzde 55 düştü.

Toplanan işlem ücretleri yüzde 63 azaldı.

MEV (Maksimal Çıkarılabilir Değer) faaliyetleri yüzde 63 geriledi.

Tüm bu zorluklara rağmen, Solana ağındaki genel işlem hacmi Ethereum ekosistemiyle rekabet etmeye devam etti. Ayrıca, ağın performansını artırmak için çeşitli protokol güncellemeleri planlanıyor.