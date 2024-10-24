2015 yılında Vitalik Buterin ve ekibi tarafından başlatılan Ethereum, merkezsiz uygulamalar ve akıllı sözleşmeler gibi devrim yaratan yenilikler sayesinde kripto para piyasasındaki en önemli ikinci proje olmayı başardı

Bitcoin’le birlikte kullanıma sunulan blockchain teknolojisini merkeziyetsiz finans (DeFi), NFT’ler ve diğer yenilikçi projeler için dönüştüren altyapısı sayesinde Ethereum kendisini “Dünya Bilgisayarı” olarak tanımlıyor. İşte Ethereum’un yıllara göre fiyatı, Ethereum fiyatını etkileyen faktörler ve yaşanan önemli gelişmeler..

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Ethereum Fiyatını Etkileyen Faktörler

Ethereum’un yıllara göre fiyatını etkileyen başlıca faktörler arasında şunlar gösterilebilir:

Arz ve talep

Ağ yükseltmeleri

Proof-of-Stake’e geçiş

Ethereum 2.0

DeFi’deki gelişmeler

Makroekonomik gelişmeler

Ethereum ETF’leri

Küresel düzenlemeler

Ethereum’un Yıllara Göre Fiyatı (2015-2024)

Ethereum, 2015 yılında piyasaya sürüldüğünde ETH sadece birkaç dolarlık fiyat etiketine sahipti. Yıllar içerisinde kripto para piyasasındaki konumunu güçlendiren ETH, 2021 yılında 4.800 dolara kadar yükseldi.

2024 yılı itibariyle ETH 2.600 dolar seviyesinde işlem görüyor. İşte Ethereum’un (ETH) yıllara göre fiyatı:

Yıl En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat 2015 0,42 dolar 1,39 dolar 2016 0,93 dolar 21,25 dolar 2017 7,98 dolar 881,94 dolar 2018 82,83 dolar 1.428 dolar 2019 102,93 dolar 361,40 dolar 2020 95,18 dolar 533,00 dolar 2021 718,11 dolar 4.870 dolar 2022 896,11 dolar 3.876 dolar 2023 1.192 dolar 2.445 dolar 2024 2.046 dolar 4.092 dolar

2017 Yılı Ethereum Fiyatı: Ethereum (ETH) 2017 yılında benimsenmesini arttırmaya başladı. Kripto paraların ana akım haline geldiği 2017 yılında ETH fiyatı 881,94 dolara kadar yükseldi. Bu süreçte Ethereum kripto para piyasasındaki en büyük ikinci proje olarak konumunu güçlendirdi. 2018 Yılı Ethereum Fiyatı: Ethereum (ETH) fiyatı 2018 yılında 1.428 dolarla o dönemki en yüksek seviyesini belirledi. Ancak takip eden aylarda kripto para piyasasında ayı sezonu nedeniyle çöküşler yaşandı ve ETH fiyatı da 82,83 dolara kadar geriledi. 2019 Yılı Ethereum Fiyatı: ETH fiyatı 2019 yılında çoğunlukla 102,93 dolar ile 361,40 dolar aralığında işlem gördü. 2020 Yılı Ethereum Fiyatı: 2020 yılına 127 dolar seviyesinde başlayan ETH, koronavirüs pandemisinin patlak vermesiyle 100 doların altına geriledikten sonra hızla toparlanarak 533 dolara kadar yükseldi. 2021 Yılı Ethereum Fiyatı: 2021 yılında boğa sezonunun da etkisiyle ETH 4.878 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. O yıl kripto para piyasasının toplam değeri de tarihte ilk kez 3 trilyon doları aştı. 2021 yılında gerçekleşmesi beklenen Merge yükseltmesi 2022 yılının Eylül ayına ertelendi. 2022 Yılı Ethereum Fiyatı: ETH fiyatı 2022 yılında 896 dolar ile 1.965 dolar aralığında işlem gördü. Kripto para piyasasındaki ayı sezonu nedeniyle ETH de zor günler geçirdi. 15 Ekim 2022 tarihinde Ethereum’da Merge yükseltmesi gerçekleşti ve böylelikle Proof-of-Work’ten Proof-of-Stake fikir birliği algoritmasına geçildi. 2023 Yılı Ethereum Fiyatı: ETH fiyatı 2023 yılına 1.196 dolar seviyesinde başladı ve yılın en yüksek seviyesini 4070 dolarla kaydetti. 2023 yılında ayrıca Ethereum’da Shangai (Shapella) yükseltmesi gerçekleşti, Merge yükseltmesi sonucu staking talebinde ve katman-2 ağlarına yönelik talepte artış kaydedildi. 2024 Yılı Ethereum Fiyatı: Ethereum (ETH) fiyatı 2024 yılında kurumsal benimsenmesini önemli ölçüde arttırdı. Bu gelişmede ABD’de Mayıs ayında onaylanan ve Temmuz ayında piyasaya sürülen spot Ethereum ETF’leri etkili oldu. 2024 yılında katman-2 ağları yükselişlerini sürdürdü ve DAO’lara yönelik ilgide önemli bir artış yaşandı.



Ethereum’un Yıllara Göre Fiyatındaki Önemli Olaylar

Ethereum’un fiyatı üzerinde etkili olan bazı kritik olaylara şunlar örnek gösterilebilir:

Ethereum 2.0 Yükseltmesi (2020-2022): Ethereum, ağını ölçeklenebilir ve daha verimli hale getirmek için Proof of Stake mekanizmasına geçti. Bu büyük teknik değişim, Ethereum’un uzun vadeli başarısını güvence altına almayı amaçlıyordu ve fiyatına olumlu yansıdı.

DeFi Patlaması (2020-2021): Merkeziyetsiz finansın hızla büyümesi, Ethereum ağını yoğun bir şekilde kullanmaya başladı ve bu da fiyatın hızla artmasına yol açtı.

NFT Çılgınlığı (2021): NFT’lerin popülerleşmesi, Ethereum üzerindeki işlemleri artırdı ve ağın kullanım oranını zirveye taşıdı, bu da ETH fiyatında büyük bir yükselişe sebep oldu.

Sonuç

Sonuç olarak Ethereum, Bitcoin’le birlikte kripto para piyasasındaki en çok umut vadeden proje olarak kendini kanıtlamayı başardı. 2015 yılında piyasaya sürüldüğü ilk yıllarda 1 doların altında işlem gören ETH, 2017 yılıyla birlikte benimsenmesini arttırmaya başladı.

2017 yılında 881 doların üzerine yükselen Ethereum, 2018 yılında 1.428 dolara kadar yükseldikten sonra kripto para piyasasındaki ayı sezonu nedeniyle 82 dolar bandına kadar geriledi.

Ethereum 2020 yılında pandemi döneminin getirdiği belirsizliklere rağmen, toparlanarak yeni zirvelere ulaşmayı başardı. Özellikle DeFi ve NFT alanlarının popülaritesinin artmasıyla birlikte ETH fiyatı 2021 yılında 4.800 doların üzerine yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Ethereum, yalnızca fiyat artışlarıyla değil, aynı zamanda blockchain teknolojisinin yenilikçi projelere ev sahipliği yapmasıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yıllar içinde Ethereum’un fiyatı büyük dalgalanmalar yaşasa da, 2024 yılında yaşanan Ethereum 2.0 güncellemeleri ve staking ödüllerinin kilidinin açılması gibi önemli gelişmeler, Ethereum’un hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar tarafından daha fazla benimsenmesine katkı sağladı. Ethereum, kripto dünyasında hem değer saklama aracı hem de merkeziyetsiz uygulamaların temeli olarak varlığını güçlendirmeye devam ediyor.