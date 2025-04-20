Ethereum (ETH) her ne kadar mevcut boğa sezonunda gösterdiği performansla beklentilerin altında kalsa da bazı göstergeler güçlü yükselişlerin yaklaştığına işaret ediyor. Özellikle balinaların yeniden ETH biriktirmeye başlaması, yatırımcıların piyasa hissiyatındaki zayıflığın tersine dönüş ihtimali, kısa vadede yükselişi mümkün kılabilir.

1. Balinalar Yeniden ETH Toplamaya Başladı

Kripto para analitik platformu Lookonchain’in verileri, balinaların yeniden ETH biriktirmeye başladığını gösteriyor.

Whales are accumulating $ETH! A wallet linked to Metalpha has withdrawn 29,000 $ETH($48.73M) from #Binance since Apr 1. 0xd81E has withdrawn 46,577 $ETH($97.26M) from #Gateio since Feb 15. 0x6034 has withdrawn 10,091 $ETH($18.8M) from #Bybit since Mar 12.… pic.twitter.com/yUXpsLTjQm — Lookonchain (@lookonchain) April 18, 2025

Lookonchain’e göre Metalpha bağlantılı bir cüzdan, 1 Nisan 2025 tarihinden bu yana 50 milyon dolar değerinde ETH satın aldı. Bir başka balina ise Gate.io borsasından 100 milyon dolar değerinde ETH çekti. Bir başka balina ise Bybit borsasından 10.000 ETH taşıdı.

Balinaların yeniden ETH biriktirmeye başlaması, yatırımcılar arasında kaçırma korkusunu (FOMO) tetikleyebilir.

2. MVRV Göstergesi Alım Fırsatı Sinyali Veriyor

Ethereum’un Piyasa Değeri / Gerçekleşmiş Değeri (MVRV) fiyat bandı, tarihsel olarak dip seviyelerde “en iyi alım noktalarını” gösteren bir metriktir. Ve şu anda ETH bu bandın altında işlem görüyor, yani potansiyel dip bölgesinde bulunuyor.

The best #Ethereum $ETH buying opportunities have historically occurred when price dips below the lower MVRV Price Band, and that’s exactly where it is now! pic.twitter.com/qVg9R2ewpe — Ali (@ali_charts) April 19, 2025

3. Tarihsel Döngü Tekrarlanabilir

Popüler analist Rain, 100.000 takipçisine Ethereum’un tarihsel döngülerinin tekrarlandığını söyledi. Altcoin piyasasının önceki döngülerine dayandırdığı analizine göre, ETH yeniden güç kazanarak 10.000 dolar ve üzerine çıkabilir.

Böyle bir hareket, piyasa yapısının tamamen değişmesine, yeni anlatıların, yeni sermaye akışlarının ve yeni liderlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Son birkaç günlük süreçte balinalar, Galaxy Digital ve küçük yatırımcılar, elerindeki ETH’lerin önemli bir kısmını sattı. Ancak yukarıda belirtilen yeni birikim verileri, bu satış dalgasının sonuna yaklaşıldığına işaret ediyor olabilir.

ETH, Aralık 2024’teki zirvesinden bu yana %60 düşüş yaşadı. Karşılaştırmak gerekirse, Bitcoin 2025 yılının Ocak ayında ulaştığı zirveden bu yana sadece %22 geriledi ve bu süreçte tüm zamanların en yüksek seviyesini kırmayı başardı.