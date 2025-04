Ethereum (ETH) her ne kadar mevcut boğa sezonunda gösterdiği performansla beklentilerin altında kalsa da bazı göstergeler güçlü yükselişlerin yaklaştığına işaret ediyor. Özellikle balinaların yeniden ETH biriktirmeye başlaması, yatırımcıların piyasa hissiyatındaki zayıflığın tersine dönüş ihtimali, kısa vadede yükselişi mümkün kılabilir.

Kripto para analitik platformu Lookonchain’in verileri, balinaların yeniden ETH biriktirmeye başladığını gösteriyor.

A wallet linked to Metalpha has withdrawn 29,000 $ETH ($48.73M) from #Binance since Apr 1.

Lookonchain’e göre Metalpha bağlantılı bir cüzdan, 1 Nisan 2025 tarihinden bu yana 50 milyon dolar değerinde ETH satın aldı. Bir başka balina ise Gate.io borsasından 100 milyon dolar değerinde ETH çekti. Bir başka balina ise Bybit borsasından 10.000 ETH taşıdı.

Balinaların yeniden ETH biriktirmeye başlaması, yatırımcılar arasında kaçırma korkusunu (FOMO) tetikleyebilir.

Ethereum’un Piyasa Değeri / Gerçekleşmiş Değeri (MVRV) fiyat bandı, tarihsel olarak dip seviyelerde “en iyi alım noktalarını” gösteren bir metriktir. Ve şu anda ETH bu bandın altında işlem görüyor, yani potansiyel dip bölgesinde bulunuyor.

The best #Ethereum $ETH buying opportunities have historically occurred when price dips below the lower MVRV Price Band, and that’s exactly where it is now! pic.twitter.com/qVg9R2ewpe

— Ali (@ali_charts) April 19, 2025