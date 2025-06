Ethereum fiyatı, teknik analizde güçlü bir yükseliş göstergesi olarak kabul edilen “altın kesişim” sinyaline yaklaşırken yatırımcıların beklentisi artıyor.

Son olarak Kasım 2023’te görülen bu formasyonun ardından ETH, sadece birkaç haftada yüzde 35 değer kazanmıştı.

Günlük grafiklerde 50 günlük üssel hareketli ortalama, 200 günlük ortalamayı yukarı yönde kesmek üzere görünüyor. Teknik olarak “altın kesişim” olarak adlandırılan durum, genellikle uzun vadeli trend değişimlerine işaret ediyor.

Last time it happened, ETH pumped 35% in a few weeks.

Ethereum, 8 Mayıs’ta 2 bin dolar eşiğini aştıktan sonra dar bir fiyat aralığında hareket etmeye başladı. Son altı haftada 2 bin 500 dolar seviyesinden defalarca destek alan kripto varlık, bu bölgeyi sağlam bir zemin haline getirdi.

Analist “Merlijn The Trader”, Ethereum’un 2017’deki fiyat hareketlerini andıran bir grafik çizdiğini ancak bu kez kurumsal yatırımcıların etkisiyle çok daha güçlü bir ivme yakaladığını belirtiyor. Ona göre, “Bu kez tarihin tekerrürü değil, genişlemesi yaşanıyor.”

2017’de Ethereum, ICO çılgınlığıyla sert bir yükseliş yaşamıştı. Ancak 2025’te fiyatları etkileyen faktörler arasında stake getirileri, ETF yatırımları ve reel varlıkların tokenlaştırılması gibi güçlü temeller bulunuyor.

ETHEREUM IS FOLLOWING THE 2017 PLAYBOOK

Same breakout zone. Same 50 MA reclaim.

Sideways chop… then liftoff.

But this time? Bigger market. Institutional fuel is backing $ETH. No ceiling in sight.

We’re not repeating history…

We’re amplifying it. pic.twitter.com/rzR4kgE0lP

— Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) June 16, 2025