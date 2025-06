Ethereum (ETH), uzun süren yatay hareketin ardından sonunda net bir kırılım yaşadı ve gözler yeniden 3.000 dolar eşiğine çevrildi. Analistlere göre mevcut teknik yapı, fiyatın 3.400 dolara kadar yükselebileceğini gösteriyor.

Mayıs Başından Bu Yana %60 Yükseldi

Ethereum, Mayıs ayının başından bu yana yaklaşık %60’lık bir artış yaşadı. Özellikle aylar süren konsolidasyon sürecinden sonra gelen bu hareket, hem yatırımcı ilgisini hem de analiz yoğunluğunu artırmış durumda.

Glassnode’un 11 Haziran tarihli raporuna göre, Ethereum aylar süren yatay seyirden çıkarak yükselişe geçti. Zincir üstü verilere göre, yatırımcı maliyet dağılımı teknik analizde önemli destek ve direnç seviyelerini netleştirmiş durumda.

Ethereum Konsolide Oluyor

Glassnode verileri, yatırımcıların 2 milyondan fazla ETH’yi 2.700 dolar ile 2.760 dolar aralığında topladığını gösteriyor. Bu durum, bu fiyat aralığının güçlü bir destek bölgesi haline geldiğini ortaya koyuyor. Bu seviyelerin korunması durumunda, ETH fiyatının 3.400 dolara kadar önü açık olabilir.

#Ethereum just broke out of a month-long range. Cost Basis Distribution shows 1.3M $ETH held around $2.70K and $2.74K, and 800K #ETH at $2.76K. These investors accumulated during consolidation and now will potentially form a strong support zone. pic.twitter.com/X6zQRnzIyF — glassnode (@glassnode) June 11, 2025

Ethereum’un önündeki ilk ciddi direnç seviyesi 3.400 dolarda ve analistlere göre ETH’nin hedefi ise 3.420 dolar. Ancak analistler, 2.800 dolar ile 3.300 dolar arasında pozisyon alan yatırımcıların fiyat yükseldikçe satışa geçip geçmeyeceğinin, yükselişin hızını belirleyeceğini vurguluyor.

Sosyal İlgi Artıyor, ETF Girişleri Rekor Kırıyor

Santiment, Ethereum’a yönelik sosyal medya ilgisinin arttığını ve bunun perakende yatırımcıların geri döndüğüne işaret ettiğini bildirdi. Özellikle X (eski adıyla Twitter) üzerinde:

ETH fiyat hareketleri

Türev işlemler

Kurumsal benimseme gibi konular sıkça konuşuluyor

ETF Store Başkanı Nate Geraci, spot Ether ETF’lerine üst üste 18 gün giriş olduğunu, yalnızca Çarşamba günü bile 240 milyon dolarlık giriş yaşandığını söyledi. Üstelik bu ürünlerde hâlâ staking ve doğrudan ETH transferi yapılmıyor.

18 straight days of inflows into spot eth ETFs… Nearly $250mil just today. And there’s still no staking or in-kind creations & redemptions. So early. — Nate Geraci (@NateGeraci) June 12, 2025

Analist Yorumu: 2.500 Dolar Desteği Tekrar Çalıştı

Analist Rekt Capital, Ethereum’un 2021 ve 2024 yıllarında 2.500 doları güçlü bir destek olarak test ettiğini ve her seferinde yukarı yönlü sıçradığını hatırlattı. Son beş haftada da aynı destek çalıştı. Ayrıca Ethereum’un piyasa hakimiyeti %10’a ulaşarak 2020 yılının Mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyesine çıktı.

$ETH In August 2021 Ethereum successfully retested $2500 as support to rally to ~$4000 (green circle) In early 2024 #ETH retested $2500 as support to rally to ~$4000 (green circle) For the past 5 weeks, ETH has been successfully retesting $2500 as support#Crypto #Ethereum pic.twitter.com/wUQgtAZPHe — Rekt Capital (@rektcapital) June 11, 2025

Ethereum’da (ETH) Son Durum

Ethereum, 11 Haziran’da 2.870 dolar ile 4,5 ayın zirvesine ulaştı. Asya işlemlerinde hafif düzeltmeyle 2.760 dolara geriledi.

Bitcoin, haftalık zirvesi olan 110.000 doların altına çekilerek 108.000 doların altına geriledi. Solana, Dogecoin, Cardano, Avalanche gibi altcoin’lerde ise düşüşler dikkat çekti.