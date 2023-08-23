Söz konusu yatırımcı, GMX platformunda 10 farklı işlem açarak %80’lik önemli bir getiri elde etti.

Lookonchain verilerine göre merkezsiz kripto para borsası Lookonchain’de işlem yapan gizemli bir yatırımcı, yaklaşık bir ay önce Ether (ETH) short’ladı. Ağustos ayının ortalarında kripto para piyasasında yaşanan sert çöküşün ardından bu yatırımcı, açtığı işlemden yaklaşık 1 milyon dolarlık gelir elde etti.

Gizemli yatırımcı, Ether’deki (ETH) short pozisyonunu, CoinGecko verilerine göre ETH’nin 2.00 dolar seviyesinde işlem gördüğü 14 Ağustos 2023 tarihinde açtı. İşlem, Ether’in (ETH) 1.700 dolara gerilediği 17 Ağustos 2023 tarihinde kapatıldı. Sonuç olarak söz konusu yatırımcı bu işlemden yaklaşık 1 milyon dolar kâr elde etti.

Kripto para piyasasında geride bıraktığımız hafta yaşanan sert çöküşün ardından yeni bir işlem daha açan gizemli yatırımcı, bu kez de ETH fiyatının yükseleceğini öngördü. 1.624 dolar seviyesinden açılan long pozisyon açtı ve şu anda bu pozisyon 189.500 dolar kârda.

Lookonchain tarafından yapılan Twitter paylaşımında gizemli yatırımcının açtığı işlemlerin son derece başarılı olduğu bildirildi. Zira Lookonchain’e göre bu yatırımcı açtığı 10 işlemin 8’inde başarıya ulaştı.

Bununla birlikte kaldıraçlı işlem yapan tüm yatırımcıların başarılı olmadığını da hatırlatalım. Zira kripto para piyasasında geride bıraktığımız hafta yaşanan sert düşüşler sırasında milyarlarca dolar değerinde kaldıraçlı işlem tasfiye edildi.

Bitcoin’in 25.300 dolara gerilediği 17 Ağustos 2023 tarihinde yaklaşık 1 milyar dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye oldu. Tasfiye edilen pozisyonların 788 milyon dolarlık önemli bir bölümünü long (uzun) pozisyonlar oluşturdu.

Öte yandan CryptoPotato olarak kısa bir süre önce kripto odaklı risk sermayesi şirketi Mechanism Capital’in kurucu ortağı Andrew Kang’in bir günde açtığı 14 işlemin hepsinin tasfiye edildiğini bildirmiştik. 18 Ağustos’ta Bitcoin, Ether ve ARB’de long pozisyonlar açan Kang’in toplam 14 işlemi aynı gün içerisinde likidite oldu.

100x’e varan kaldıraçlı işlemler açan Andrew Kang, bir günde tasfiye edilen 14 işlemden yaklaşık 430.000 dolar zarar etti.