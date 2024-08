Son dönemde ETH fiyatı ciddi şekilde değer kaybetti. Ancak 2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşecek Pectra yükseltmesiyle bu durum değişebilir.

23 Temmuz’da ABD’de spot Ethereum ETF’leri başlatıldı. Ancak buna rağmen ETH fiyatı aradan geçen yaklaşık bir aylık süreçte yaklaşık %30 oranında değer kaybetti.

Ancak, 2025’in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi planlanan “Pectra” (Prague-Electra) yükseltmesi, Ethereum üzerindeki kara bulutları dağıtabilir.

20 Ağustos’ta DeFi araştırmacısı “Ignas”, Ethereum’un son dönemdeki performansı göz önünde bulundurulduğunda yatırımcıların karamsar olmasının normal olduğunu ancak Pectra’nın önceki yükseltmeler gibi bir “FOMO” (kaçırma korkusu) yaratmadığını belirtti.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Ethereum’da üç büyük yükseltme gerçekleştirildi ve bu yükseltmelerle proof-of-stake’e geçiş, ağ ücretlerinin yakılması ve layer-2’ler için ücretlerin azaltılması gibi önemli iyileştirmeler sağlandı.

1/ Easy to be bearish on ETH:

It underperformed SOL and BTC, and bearish sentiment dominates the feed.

But there's a catalyst to get bullish about: Pectra upgrade: 🧵 pic.twitter.com/6oGh8qK7p8

— Ignas | DeFi (@DefiIgnas) August 20, 2024