Son dönemde ETH fiyatı ciddi şekilde değer kaybetti. Ancak 2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşecek Pectra yükseltmesiyle bu durum değişebilir.

23 Temmuz’da ABD’de spot Ethereum ETF’leri başlatıldı. Ancak buna rağmen ETH fiyatı aradan geçen yaklaşık bir aylık süreçte yaklaşık %30 oranında değer kaybetti.

Ancak, 2025’in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi planlanan “Pectra” (Prague-Electra) yükseltmesi, Ethereum üzerindeki kara bulutları dağıtabilir.

Ethereum İçin Büyük Yükseltmeler

20 Ağustos’ta DeFi araştırmacısı “Ignas”, Ethereum’un son dönemdeki performansı göz önünde bulundurulduğunda yatırımcıların karamsar olmasının normal olduğunu ancak Pectra’nın önceki yükseltmeler gibi bir “FOMO” (kaçırma korkusu) yaratmadığını belirtti.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Ethereum’da üç büyük yükseltme gerçekleştirildi ve bu yükseltmelerle proof-of-stake’e geçiş, ağ ücretlerinin yakılması ve layer-2’ler için ücretlerin azaltılması gibi önemli iyileştirmeler sağlandı.

1/ Easy to be bearish on ETH: It underperformed SOL and BTC, and bearish sentiment dominates the feed. But there's a catalyst to get bullish about: Pectra upgrade: 🧵 pic.twitter.com/6oGh8qK7p8 — Ignas | DeFi (@DefiIgnas) August 20, 2024

aklaşan Pectra yükseltmesi, Ethereum ağına “Hesap Soyutlama” gibi yenilikçi özellikler getiriyor. Bu özellikle birlikte, harici hesaplar (EOA) işlemler sırasında geçici olarak akıllı sözleşme cüzdanları gibi davranabilecek. Bu değişiklik, işlem gruplama, işlem ücretlerinin sponsorluğu ve erişim yönetimi gibi fonksiyonlarla dApp’leri daha kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, doğrulayıcı staking limiti, mevcut 32 ETH’den 2.048 ETH’ye çıkarılacak. Bu düzenleme, daha büyük doğrulayıcılara olanak tanırken, küçük doğrulayıcıların da birikimli ödüllerden faydalanmasını sağlayacak ve böylece maliyetleri düşürecek.

Pectra yükseltmesiyle birlikte tanıtılacak olan Peer Data Availability Sampling (PeerDAS) özelliği, node’ların büyük veri setlerini indirmeden doğrulamalarını mümkün kılarak layer-2 çözümlerinin maliyetlerini düşürecek.

Ethereum Sanal Makinesi’nde (EVM) yapılacak köklü değişiklikler ise, geliştiriciler için akıllı sözleşmelerin yazılmasını ve dağıtılmasını daha kolay hale getirecek. Bu değişiklikler, gas maliyetlerini azaltarak verimliliği artırmayı hedefliyor.

Genel olarak, Pectra yükseltmesi, Ethereum’u hem geliştiriciler hem de son kullanıcılar için daha ölçeklenebilir, verimli ve kullanıcı dostu bir platform haline getirerek, ağın benimsenmesini ve piyasa beklentilerini olumlu yönde etkileyebilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ethereum’un Geleceği İçin Sabır Şart

Ethereum savunucularından Anthony Sassano, ağın uzun vadeli başarısı için yükseltmelerin aceleye getirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Öte yandan, düşen gas ücretlerinin Ethereum’un ihraç oranı üzerinde uzun vadede olumsuz etkiler yaratabileceği endişesi de gündeme gelmişti. Bu durum, Ethereum’un yeniden enflasyonist bir yapıya bürünmesine yol açmış olabilir.

Ancak, Coinbase araştırmacıları bu konuda endişeli değil ve Ethereum’un diğer protokoller içinde kullanımının artacağına inanıyorlar. Onlara göre, uzun vadede Ethereum’un protokoller arası kullanım talebi, işlem ücretlerinden daha büyük bir talep unsuru haline gelebilir ve bu da işlem ücretlerinin sıfıra doğru gerilemesine yol açabilir.