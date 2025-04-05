Ethereum’da heyecanla beklenen Pectra güncellemesi, test ağlarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle 7 Mayıs 2025 tarihine ertelendi. Pectra güncellemesi bu tarihte Ethereum ana ağına (mainnet) uygulanacak.

Pectra Güncellemesi Neden Ertelendi?

Pectra güncellemesi, 2022 yılında Ethereum’un Proof-of-Stake’e geçtiği Merge yükseltmesinden bu yana en önemli güncelleme olarak görülüyor. Bu güncellemenin Ethereum ağını ölçeklenebilirlik, verimlilik ve kullanılabilirlik açılarından geliştirmesi hedefleniyor.

Pectra güncellemesinin başlangıçta 25 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak testnet’ler üzerinde yaşanan sorunlar nedeniyle ertelendi. Holesky testnet ağındaki sorunlar ve Mart ayı başındaki Sepolia testnet’indeki sorunlar nedeniyle geliştiriciler güncellemeyi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldı.

Bu süreçte geliştiriciler Hoodi adlı yeni bir testnet başlatarak Pectra güncellemesini sorunsuz bir şekilde test etti. Ethereum Vakfı Alex Stokes, 3 Nisan’da gerçekleştirilen çekirdek geliştiriciler toplantısında Pectra güncellemesinin 7 Mayıs tarihi için planlandığını duyurdu.

“Pectra güncellemesi için 7 Mayıs’da ana ağı kilitliyoruz. Mutlu Pectra güncellemeleri diliyorum!”

ETH Zayıf Performans Sergiliyor

Pectra güncellemesi için tarihin kesinleşmesine rağmen ETH’nin fiyat performansı zayıf kalmaya devam ediyor. Öyle ki ETH son 7 yılın en kötü ilk çeyrek performansını sergiledi. Kripto para analitik platformu CryptoQuant’ın verilerine göre düşük ağ aktivitesi, azalan işlem ücretleri ve gerileyen ETH yakım oranı, Ethereum ekosistemindeki enflasyonist baskıları artıran faktörler arasında yer alıyor.

Pectra Güncellemesi Hangi Yenilikleri İçeriyor?

Pectra güncellemesi, Ethereum ağının daha kullanıcı dostu ve verimli hale getirecek 11 Ethereum İyileştirme Teklifi’ni (EIP) içeriyor. Bu güncellemeyle gelecek yenikler arasında şunlar bulunuyor:

Akıllı sözleşme tabanlı cüzdanlar: Kullanıcıların cüzdanları üzerinden akıllı sözleşme özelliklerini kullanmasını sağlayacak.

Kullanıcıların cüzdanları üzerinden akıllı sözleşme özelliklerini kullanmasını sağlayacak. Hesap soyutlama (Account Abstraction): Dışarıdan kontrol edilen hesapların (EOA), akıllı sözleşme cüzdanlarına benzer çalışmasına olanak tanıyacak. Bu sayede işlem gruplama, işlem ücreti sponsorluğu ve özelleştirilebilir güvenlik kuralları gibi gelişmiş özellikler eklenebilecek.

Dışarıdan kontrol edilen hesapların (EOA), akıllı sözleşme cüzdanlarına benzer çalışmasına olanak tanıyacak. Bu sayede işlem gruplama, işlem ücreti sponsorluğu ve özelleştirilebilir güvenlik kuralları gibi gelişmiş özellikler eklenebilecek. Staking limitinin artırılması: Mevcut 32 ETH’lik doğrulayıcı stake sınırı, 2.048 ETH’ye çıkarılacak. Bu değişiklik, büyük doğrulayıcıların daha fazla ETH stake etmesine olanak tanırken, küçük doğrulayıcıların bileşik ödüllerden faydalanmasını sağlayacak.

Mevcut 32 ETH’lik doğrulayıcı stake sınırı, 2.048 ETH’ye çıkarılacak. Bu değişiklik, büyük doğrulayıcıların daha fazla ETH stake etmesine olanak tanırken, küçük doğrulayıcıların bileşik ödüllerden faydalanmasını sağlayacak. Peer Data Availability Sampling (PeerDAS): Katman-2 çözümlerinin (Layer-2) işlem maliyetlerini düşürmek için büyük veri bloklarının tümünü indirmeden doğrulamalarına olanak tanıyacak.

Katman-2 çözümlerinin (Layer-2) işlem maliyetlerini düşürmek için büyük veri bloklarının tümünü indirmeden doğrulamalarına olanak tanıyacak. Ethereum Sanal Makinesi Nesne Formatı (EVM Object Format – EOF): Layer-1 ve Layer-2 ağlarının gelecekteki işlevselliklerini genişletmek için EVM kodlarını optimize edecek.

Sonuç olarak Pectra güncellemesi, Ethereum ağının ölçeklenebilirliğini arttıracak ve merkezsiz uygulamaların (dApp) kullanımını yaygınlaştıracak. Bu güncellemenin Ethereum ağında işlem maliyetlerini düşürmesi ve kullanıcı deneyimini iyileştirmesi bekleniyor.