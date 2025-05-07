Ethereum ağının merakla beklenen Pectra güncellemesi, 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 13.05’te (epoch 364032) resmen devreye alındı.

Merge güncellemesinden bu yana en önemli ağ değişikliği olarak gösterilen yükseltme, Ethereum’un teknik kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.

Güncellemeyle birlikte, Prague adlı işlem katmanı ile Electra adlı fikir birliği katmanı birleştirildi. Bu birleşim, toplam 11 Ethereum İyileştirme Önerisi’ni (EIP) kapsıyor. Bunların arasında en dikkat çekeni, hesap soyutlamasını mümkün kılan EIP-3074 oldu. Artık cüzdanlar, çoklu işlem gönderme, işlem ücretini başkasının üstlenmesi ve özelleştirilebilir güvenlik gibi özelliklerle akıllı sözleşmeler gibi çalışabilecek.

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İlk olarak Mart 2025’te yayımlanması planlanan Pectra, test ağlarında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle ertelendi. Holesky testnet’inde yaşanan finalizasyon sorunu ve Sepolia testnet’inde tespit edilen yazılım hatası, geliştirici ekibin yeniden değerlendirme yapmasına sebep oldu. Güncelleme, Hoodi testnet’inde başarıyla test edildikten sonra 3 Nisan’da yapılan geliştirici çağrısıyla ana ağa taşınma kararı alındı.

Öte yandan Ethereum Vakfı araştırmacısı Alex Stokes, kararı “7 Mayıs’ı kilitliyoruz. Herkese mutlu Pectra!” sözleriyle duyurdu.

Pectra Güncellemesi Neler Getiriyor?

EIP-3074 (Hesap Soyutlaması): Geleneksel cüzdanların, kullanıcı dostu ve güvenli hale getirilmesini sağlıyor. Akıllı sözleşme benzeri özelliklerle donatılan cüzdanlar, merkeziyetsiz uygulamaları daha erişilebilir kılıyor.

Geleneksel cüzdanların, kullanıcı dostu ve güvenli hale getirilmesini sağlıyor. Akıllı sözleşme benzeri özelliklerle donatılan cüzdanlar, merkeziyetsiz uygulamaları daha erişilebilir kılıyor. Doğrulayıcı Üst Sınırının Artırılması: 32 ETH olan doğrulayıcı limitinin 2.048 ETH’ye çıkarılması, hem büyük doğrulayıcıların hem de küçük yatırımcıların daha verimli çalışmasını sağlıyor.

32 ETH olan doğrulayıcı limitinin 2.048 ETH’ye çıkarılması, hem büyük doğrulayıcıların hem de küçük yatırımcıların daha verimli çalışmasını sağlıyor. PeerDAS Teknolojisi: Katman-2 çözümleri için veri erişimini ucuzlatıyor ve daha hızlı doğrulama imkânı tanıyor.

Katman-2 çözümleri için veri erişimini ucuzlatıyor ve daha hızlı doğrulama imkânı tanıyor. EVM Nesne Formatı: Katmanlar arası daha uyumlu ve esnek bir yürütme ortamı sağlıyor.

Pectra ile Ethereum, hem kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hem de ağın uzun vadeli altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.