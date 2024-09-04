Ethereum grafiğinde ölüm kesişimi yaşanmışken, borsalardaki ETH rezervinin yükselmesi endişeleri artırıyor.

Ethereum piyasasında endişe verici bir trend değişimi yaşandı. Ölüm kesişimiyle birlikte borsalarda tutulan ETH sayısının artması, piyasanın satış dönemine girmiş olabileceğinin sinyalini veriyor.

Ethereum Tehlikede

Borsaların ETH rezervinin artması, yatırımcıların satış yapmak amacıyla bu platformlara ETH taşıdığını gösteriyor. Dolayısıyla bir düşüş sinyali olarak yorumlanıyor. Borsa rezervlerinin büyüdüğü haziran ve ağustos aylarında da ETH fiyatı düşmüştü.

Ölüm kesişimi yaşanması ise işleri daha da karmaşık hale getirdi. Ölüm kesişimi, 100 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın altına gerilemesiyle yaşandı. Bu formasyon yakında ayı piyasasının başlayacağını gösteren güçlü bir gösterge.

Ölüm kesişimiyle birlikte borsalara aktarılan ETH sayısında da artış gözlendi. CryptoQuant analistleri, bu durumu satış döneminin başlaması şeklinde değerlendiriyor.

Yaklaşık bir ay önce işleme açılan spot Ethereum ETF’lerin ETH fiyatını yükseltmesi bekleniyordu. Ancak ETF’ler işleme açıldıklarından beri net 477 milyon dolar kaybetti. 21Shares’ten Adrian Fritz, ETF’lerin fiyata zaman içinde pozitif etkide bulunacağını düşünüyor.

Çoğu kişi ETF’ler işleme açılana kadar heyecanlıydı, ancak ‘söylentiyi satın al, haberi sat’ tarzı bir olay yaşandı. Zamanla ve eğitim ile Ether’ e duyulan heyecanda da artış göreceğiz.