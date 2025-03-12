Kripto para piyasaları bugün büyük bir çöküş yaşarken, milyarlarca dolar piyasadan silindi. Bu sert düşüşten en çok etkilenen varlıkların başında ise Ethereum geliyor.

Toplam kripto para piyasa değeri, Kasım ayı başından bu yana en düşük seviyesine gerileyerek son 24 saatte 240 milyar dolar kaybetti.

Bu düşüşle birlikte piyasanın toplam değeri yüzde 6 azalarak 2,6 trilyon dolara geriledi. ABD seçimleri sonrası kazanımların tamamı silinirken, Ethereum bu çöküşten en fazla zarar gören varlık oldu. ETH, 12 saat içinde yüzde 16 değer kaybederek 2.140 dolar seviyelerinden 1.800 doların altına düştü. Şu an toparlanma mücadelesi veren Ethereum, haberin yazıldığı sırada 1.860 dolardan işlem görüyor.

Ethereum için Tehlike Çanları mı Çalıyor?

ETH en son Ekim 2023’te 1.800 dolar seviyesinin altına inmişti. O dönemde piyasa, iki yıl süren ayı sezonundan yavaş yavaş çıkıyordu.

Mevcut seviyelerde güçlü bir destek bulunuyor ve buranın korunması kritik önem taşıyor. Aksi halde, Ethereum yeniden ayı piyasası diplerine gerileyebilir. Teknik analizlerde oluşan çift tepe (double-top) formasyonu da bu riskin altını çiziyor.

Analistler, bu destek seviyesi kırılırsa ETH’nin 1.200 dolara kadar düşebileceği konusunda uyarıyor.

ETH, 2021’de gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 62 oranında değer kaybetmiş durumda. ETH/BTC oranı ise 0,023 seviyesine gerileyerek Aralık 2020’den bu yana en düşük seviyesini gördü.

ETH fiyatlarındaki düşüşün arkasında kimlerin olduğu merak edilirken, Lookonchain verilerine göre satışların büyük kısmını likidasyon riskinden kaçmaya çalışan balinalar gerçekleştiriyor.

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Eş zamanlı olarak ise Ethereum hakkındaki olumsuz söylemler ve korku, belirsizlik ve şüphe (FUD) seviyeleri sosyal medyada zirve yapmış durumda. Kripto yatırımcıları zararlarını telafi etmeye çalışırken, özellikle Twitter’da büyük bir tartışma sürüyor.

Ethereum Testnet’e Saldırı!

Ethereum’daki çöküşün nedenlerinden biri de Pectra test ağına yapılan saldırılar oldu. Bilinmeyen bir saldırganın sıfır token transferleri göndererek blokların boş kalmasına neden olduğu bildirildi.

Ağ geliştiricisi Marius van der Wijden, 9 Mart’ta yaptığı açıklamada sorunun çözüldüğünü şu ifadelerle duyurdu:

“Saldırganın bazı sohbet gruplarımızı takip ettiğinden şüphelendiğimiz için düzeltmeyi kamuya açıklamadık. Bunun yerine, kontrolümüzdeki bazı düğümleri güncelleyerek ağdaki dolu blok sayısını artırmayı hedefledik.”

Ethereum topluluğu, bu tür saldırılara karşı yeni önlemler alınması gerektiğini vurgularken, piyasalar şimdilik bu belirsizlikten etkilenmeye devam ediyor.