Ethereum’da teknik göstergeler güçlü bir yükselişe işaret ediyor. 50 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA), 200 günlük EMA’nın üzerine çıkmak üzere olması, “golden cross” olarak bilinen ve geçmişte sert yükselişlerle sonuçlanan bir formasyonun habercisi.

Last time it happened, ETH pumped 35% in a few weeks.

Son olarak bu kesişim Kasım 2024’te gerçekleşmiş, Ethereum fiyatı sadece birkaç hafta içinde %35 yükselmişti.

İlgili: Ethereum (ETH) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

Ethereum’un fiyatı 8 Mayıs’tan bu yana 2.000 doların üzerinde tutunmayı başardı. Özellikle 2.500 dolar seviyesi defalarca test edilip geri dönüldüğü için artık sağlam bir destek olarak görülüyor.

ETHEREUM IS FOLLOWING THE 2017 PLAYBOOK

Same breakout zone. Same 50 MA reclaim.

Sideways chop… then liftoff.

But this time? Bigger market. Institutional fuel is backing $ETH. No ceiling in sight.

We’re not repeating history…

We’re amplifying it. pic.twitter.com/rzR4kgE0lP

— Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) June 16, 2025