Ethereum’da teknik göstergeler güçlü bir yükselişe işaret ediyor. 50 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA), 200 günlük EMA’nın üzerine çıkmak üzere olması, “golden cross” olarak bilinen ve geçmişte sert yükselişlerle sonuçlanan bir formasyonun habercisi.

$ETH golden cross is approaching. Last time it happened, ETH pumped 35% in a few weeks. ETH big pump is coming. 🚀 pic.twitter.com/WeVF9629zh — Ted (@TedPillows) June 16, 2025

Son olarak bu kesişim Kasım 2024’te gerçekleşmiş, Ethereum fiyatı sadece birkaç hafta içinde %35 yükselmişti.

İlgili: Ethereum (ETH) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

Destek Güçlendi, Fiyat Sıkışıyor

Ethereum’un fiyatı 8 Mayıs’tan bu yana 2.000 doların üzerinde tutunmayı başardı. Özellikle 2.500 dolar seviyesi defalarca test edilip geri dönüldüğü için artık sağlam bir destek olarak görülüyor.

ETHEREUM IS FOLLOWING THE 2017 PLAYBOOK Same breakout zone. Same 50 MA reclaim.

Sideways chop… then liftoff. But this time? Bigger market. Institutional fuel is backing $ETH. No ceiling in sight. We’re not repeating history…

We’re amplifying it. pic.twitter.com/rzR4kgE0lP — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) June 16, 2025

Analist “Merlijn The Trader”, Ethereum’un 2017’deki modelini takip ettiğini, ancak bu kez piyasada kurumsal yatırımcı desteği olduğunu ve “tavansız” bir ortamda işlem gördüğünü söylüyor:

“Geçmişi tekrar etmiyoruz, onu büyütüyoruz.”

Temel Veriler Hiç Bu Kadar Güçlü Olmamıştı

Ethereum’un bu rallisinde temel faktörler oldukça güçlü. Staking getirileri, ETF girişleri, gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılması (RWA) gibi gelişmeler Ethereum’un uzun vadeli potansiyelini artırıyor.

BlackRock’un Ethereum ETF’si ETHA, Haziran ayında 650 milyon dolardan fazla ETH alımı yaptı. Üstelik henüz staking özelliği aktif değil.

Ayrıca, Trump ailesine ait medya şirketi hem Ethereum hem de Bitcoin’i içeren yeni bir ETF için başvuru yaptı.

Wall Street’ten DeFi’ye Geçiş

Ethereum kurucu ortağı Joseph Lubin, Ethereum’u “Wall Street’in DeFi’ye açılan kapısı” olarak tanımlıyor. Lubin’e göre, finansal kurumlar Ethereum altyapısını ve DeFi protokollerini anlamak zorunda kalacak.

Şirketler artık Ethereum üzerinde token ihraç edebiliyor ve düzenleyici baskı olmadan DeFi’ye katılabiliyor. Bu da ETH’yi sadece bir kripto para değil, kurumsal blokzincir faaliyetlerinin temel katmanı haline getiriyor. Joseph Lubin konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Dünyanın giderek daha fazla merkeziyetsiz hale geldiği bir paradigma değişimi hız kazanıyor.”

Sonuç olarak, teknik göstergelerle desteklenen güçlü temel dinamikler, Ethereum için yeni bir yükseliş dalgasının eşiğinde olabileceğini gösteriyor. Özellikle 2.500 dolar seviyesinin üzerindeki tutunma devam ederse, sıradaki hedef 3.000 dolar ve üzeri olabilir.