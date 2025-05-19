Ethereum, teknik ve zincir üstü verilerde ortaya çıkan güçlü yükseliş sinyalleriyle dikkat çekiyor. Günlük grafikte, 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamayı yukarı yönde kesmesiyle “Golden Cross” (altın kesişim) formasyonu teyit edildi. Kripto analisti Ted Pillow’a göre, bu yapı tarihsel olarak kalıcı yükselişlerin habercisi olarak görülüyor.

Ethereum şu anda önemli destek bölgelerinin üzerinde tutunuyor. Bu teknik sinyal, fiyatın 3.000 seviyesini test etmeye hazırlanabileceğine işaret ediyor.

Analist Ali Martinez de Ethereum’un MVRV oranındaki olumlu değişime dikkat çekiyor. Bu oran, piyasa değerinin gerçekleşen değerden daha yüksek olduğunu gösteriyor ve ETH’nin hâlâ değerinin altında olabileceğini, bunun da yeni alıcıları piyasaya çekebileceğini belirtiyor.

Is #Ethereum $ETH finally kicking off a new bull rally? Let’s break it down 👇🧵 — Ali (@ali_charts) May 18, 2025

Bunun yanında, büyük yatırımcıların (balina) alımlarında artış yaşanıyor. Stylesky Strategies’e göre, son bir ayda balinalar 450.000 adet ETH satın aldı. Ayrıca, Nisan’dan bu yana borsalardan yaklaşık 1 milyon ETH çekildi. Bu trend, yatırımcıların varlıklarını elde tutma eğilimini ve piyasadaki ani arzın azaldığını gösteriyor.

Martinez’e göre, Ethereum’un yükselişi sürdürebilmesi için 2.200 desteğinin korunması kritik önem taşıyor. Bu bölgenin üzerinde kalındıkça kısa ve orta vadeli görünüm pozitif kalmaya devam edecek.

Yükseliş İçin Öne Çıkan Seviyeler: Hedef 2.627 Dolar

Ethereum’un 1.600 bandından başlattığı toparlanma, 2.081 seviyesindeki 0,618 Fibonacci direncinin üzerine taşınmasına yol açtı ve burası artık güçlü bir destek olarak izleniyor. Fiyat kısa süre önce 2.290’daki 1,618 Fibonacci seviyesine yaklaştı, bu da alıcı ilgisinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Özellikle 2.627 seviyesindeki 2,618 Fibonacci direnci, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu bölgenin aşılması, yükselişi hızlandırabilir. Sıradaki olası hedefler ise 2.964 (psikolojik 6.000 puan hedefi), 3.172 ve sıklıkla konuşulan 3.000 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor.

Teknik göstergeler genel olarak olumlu bir tablo sunsa da, bazı işaretler Ethereum’da kısa vadede bir konsolidasyon yaşanabileceğini gösteriyor. RSI, önceki aşırı alım bölgesinden 60,90 seviyesine geriledi. Balance of Power göstergesi ise yükselişin kısa süreli bir mola verebileceğine işaret ediyor.

Ethereum’un ağ yapısı ve büyük yatırımcı alımları fiyatı desteklerken, 2.627 direnci güçlü hacimle kırılırsa, Ethereum’un kısa sürede 3.000 seviyesine ulaşması mümkün olabilir.