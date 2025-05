Ethereum, teknik ve zincir üstü verilerde ortaya çıkan güçlü yükseliş sinyalleriyle dikkat çekiyor. Günlük grafikte, 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamayı yukarı yönde kesmesiyle “Golden Cross” (altın kesişim) formasyonu teyit edildi. Kripto analisti Ted Pillow’a göre, bu yapı tarihsel olarak kalıcı yükselişlerin habercisi olarak görülüyor.

Ethereum şu anda önemli destek bölgelerinin üzerinde tutunuyor. Bu teknik sinyal, fiyatın 3.000 seviyesini test etmeye hazırlanabileceğine işaret ediyor.

Analist Ali Martinez de Ethereum’un MVRV oranındaki olumlu değişime dikkat çekiyor. Bu oran, piyasa değerinin gerçekleşen değerden daha yüksek olduğunu gösteriyor ve ETH’nin hâlâ değerinin altında olabileceğini, bunun da yeni alıcıları piyasaya çekebileceğini belirtiyor.

Is #Ethereum $ETH finally kicking off a new bull rally?

Let’s break it down 👇🧵

— Ali (@ali_charts) May 18, 2025