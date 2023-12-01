Ethereum’da Goerli Testnet’i tarih oluyor.

Kısa bir süre önce Ethereum Vakfı tarafından yapılan duyuruda Goerli Testnet’inin Goerli Dencun fork’undan üç ay sonra ya da ana ağdaki Dencun fork’undan bir ay sonra (hangisi daha sonra gerçekleşirse) durdurmayı planladığı açıklandı.

Bu duyurudan kısa bir süre sonra Ether (ETH) fiyatı %3 oranında arttı. Ancak. bu artış, kripto para piyasası genelinde yaşanan yükselişle de ilişkili olabilir.

Ethereum katılımcılarının büyük bir bölümünün Goerli ağında test yapması nedeniyle bu hamlenin ağ istikrarını kayda değer şekilde etkileyebileceği tahmin ediliyor.

Ethereum’da Goerli Testnet Tarih Oluyor

Ethereum Vakfı tarafından dün yayınlanan blog gönderisine göre Dencun yükseltmesi Goerli için son güncelleme olacak. Ethereum Vakfı blog gönderisinde ağ katılımcılarına daha istikrarlı bir ortam sağlayan Sepolia Testnet’e geçmelerini tavsiye etti. Vakıf, staker’ların ve altyapı sağlayıcılarının ise Holesky Testnet’e, alternatif olarak ise Ephemery’ye geçmesi tavsiye ediliyor.

Ethereum’da merakla beklenen Dencun yükseltmesi için tarih henüz belirlenmedi.

Ethereum Vakfı tarafından yapılan bu duyurunun ardından ETH fiyatı pek fazla yükseliş yaşamadı. Ancak Ether (ETH) 1 Aralık 2023 itibariyle 2.100 doların üzerine çıkarak yükselişe geçti.