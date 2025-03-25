Ethereum (ETH), birinci katman (L1) protokolü olarak, doğrudan işlemlerden yalnızca 100 bin doların biraz üzerinde işlem ücreti geliri elde etti. Ekosistemdeki diğer ücretlerin büyük bölümü ise uygulamalarla bağlantılı ve bu ücretler geliştirici ekiplerin kontrolünde kalıyor.

DeFi Llama verilerine göre Ethereum ağı, ücret üretimi bakımından artık daha küçük protokollerle benzer seviyelere gerilemiş durumda. Öte yandan, düşük ücret oranı, Ethereum’un gas maliyetlerini düşürme hedefini gerçekleştirdiğini ve işlemleri daha uygun hale getirdiğini de gösteriyor.

Gas Ücretlerinde Rekor Düşüş

Bu son veriler, Ethereum gas ücretlerinin bir kez daha 1 gWei seviyesinin altına indiği bir döneme denk geliyor. Şu an basit bir transferin maliyeti 0,02 dolar seviyelerine kadar düşmüşken, merkeziyetsiz borsa (DEX) işlemleri yalnızca 0,28 dolara mal oluyor.

ETH fiyatı ise 2 bin doların altına düştüğü bu dönemde toparlanarak 2.069 dolara ulaştı. Büyük yatırımcılar (whale’ler), kısa vadeli fiyat artışlarında kâr satışları yapmaya devam ediyor. ETH’nin Bitcoin karşısındaki değeri de yükselerek 0,024 BTC’ye çıktı.

Geçmişte, Ethereum üzerindeki işlemler oldukça maliyetliydi. Bir DEX işlemi 28 dolara kadar çıkarken, NFT satışları veya zincir üstü diğer işlemler için ücretler daha da yüksekti. Ancak son haftalarda, Ethereum’daki kullanım düşüşü nedeniyle işlem ücretleri de azaldı. Ağın haftalık aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 1,8 milyon seviyesinde ve Şubat ayından bu yana kullanıcı sayısında düşüş kaydediliyor.

Düşük Kullanım, Azalan Gelirler

ETH ve diğer token’ların işlem hacmindeki azalma, ağ ücretlerinin de düşmesine neden oldu. Ethereum ekosistemi, doğrulayıcılarına yeni basılan ETH’ler üzerinden ödeme yapmaya devam ediyor. Ancak işlem ücretlerinden elde edilen gelir beklentisi tarihsel olarak en düşük seviyede. Ethereum, kullanıcılar için daha ucuz hale gelmesine rağmen, meme token’lar ve yapay zekâ (AI) tabanlı projelerin yavaşlamasıyla kullanıcı çıkışı yaşadı.

Mevcut durumda basit token transferleri bile Ethereum’un kullanımını artırmak için yeterli değil. Kullanıcı trafiği, BNB Smart Chain gibi alternatif ağlara kaymış durumda.

Ucuz Gas Ücretleri Mint Protokollerini Geri Getirdi

Gas ücretlerindeki düşüş, Ethereum’u kullanarak token basan bazı akıllı sözleşmeleri yeniden aktive etti. Lightchain Protocol AI, Ethereum’daki en aktif akıllı sözleşme haline gelerek toplam gas harcamalarının yüzde 10,34’ünü yaktı.

İkinci en aktif sözleşme ise Ethereum tabanlı popüler casino platformu BC.Game oldu ve toplam gas kullanımının yüzde 6’sını harcadı. Bu iki yeni aktivite, Tether (USDT) akıllı sözleşmesini bile geride bırakarak gas harcamalarında zirveye yerleşti.

Ancak bu mint işlemleri veya oyun sözleşmeleri, gas koşullarının tekrar eski seviyelere dönmesi halinde hızla durabilir.