Ethereum ağında yakılan ETH miktarı 10 Ağustos’ta 210 ETH ile 2024 yılının en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş, gas taban ücretinin 0,8 Gwei’ye kadar gerilemesinden kaynaklandı. Sonuç olarak, Ethereum ağında yakılan ETH miktarı azaldı. ‘Ultra Sound Money’ye göre bu rakam, 2024 yılının en düşük seviyesini temsil ediyor.
Gas Limiti Artışı Önerildi
Bu enflasyonist trende yanıt olarak, Gnosis kurucusu Martin Köppelmann, Layer 1 aktivitesini artırmak amacıyla geçici olarak gas limitinin yükseltilmesini önerdi.
Ethereum Gas Ücretleri 1 Gwei’nin Altına Düştü
Ethereum ağında bir işlemi gerçekleştirmek için ödenen toplam ücret olan gas ücreti de hafta sonu kısa bir süreliğine 0.979 Gwei’ye düştü.
Bu düşüş, 2021 yılında tanıtılan Londra hard fork’u (EIP-1559) ve taban ücretin yakılmasını içeren mekanizmanın etkilerinden biri.
Gas ücretlerindeki düşüş, kullanıcıların Layer 2 ölçeklendirme çözümlerine geçmesi ve Mart ayında gerçekleştirilen Dencun güncellemesinden kaynaklanan blob işlemlerinin benimsenmesi nedeniyle, Layer 2 ağlarında maliyetlerin önemli ölçüde azalmasıyla ilişkilendiriliyor.