Ethereum ağında yakılan ETH miktarı 10 Ağustos’ta 210 ETH ile 2024 yılının en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş, gas taban ücretinin 0,8 Gwei’ye kadar gerilemesinden kaynaklandı. Sonuç olarak, Ethereum ağında yakılan ETH miktarı azaldı. ‘Ultra Sound Money’ye göre bu rakam, 2024 yılının en düşük seviyesini temsil ediyor.

Sadece 8 gün önce, 5 Ağustos’ta, Ethereum ağındaki gas taban ücreti 100 Gwei’ye kadar yükselmiş ve günlük ETH yakımı 5.000 ETH seviyesine ulaşmıştı. Ancak, gas ücretlerindeki bu düşüş, Ethereum ağının enflasyon oranını artırarak net ETH emisyonunun 2.000 ETH’yi aşmasına neden oldu.

Gas Limiti Artışı Önerildi

Bu enflasyonist trende yanıt olarak, Gnosis kurucusu Martin Köppelmann, Layer 1 aktivitesini artırmak amacıyla geçici olarak gas limitinin yükseltilmesini önerdi.

Köppelmann, son tweet’inde taban ücretin şu anda yaklaşık 0.8 Gwei ile son birkaç yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti. Staking ödüllerini dengelemek için taban ücretin 23.9 Gwei seviyesinde olması gerektiğini söyleyen Köppelmann, bu kadar düşük oranlarda bile gas limitini artırmanın daha geniş bir stratejinin parçası olabileceğini ifade etti.

Ethereum Gas Ücretleri 1 Gwei’nin Altına Düştü

Ethereum ağında bir işlemi gerçekleştirmek için ödenen toplam ücret olan gas ücreti de hafta sonu kısa bir süreliğine 0.979 Gwei’ye düştü.

Bu düşüş, 2021 yılında tanıtılan Londra hard fork’u (EIP-1559) ve taban ücretin yakılmasını içeren mekanizmanın etkilerinden biri.

Gas ücretlerindeki düşüş, kullanıcıların Layer 2 ölçeklendirme çözümlerine geçmesi ve Mart ayında gerçekleştirilen Dencun güncellemesinden kaynaklanan blob işlemlerinin benimsenmesi nedeniyle, Layer 2 ağlarında maliyetlerin önemli ölçüde azalmasıyla ilişkilendiriliyor.