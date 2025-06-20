Ethereum (ETH) altın kesişim (golden cross) onayı için hazır ve kısa bir süre önce yaşanan yükseliş de bunu doğruluyor.

Ethereum ağında golden cross’u destekleyen önemli bir onay daha gerçekleşti. Ethereum’un günlük grafiğinde golden cross güçlü görünüyor ve ETH fiyatı da buna uygun olarak yükseliş yönlü fiyatlanıyor. 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların birleştiği 2.450 ve 2.475 dolar aralığında toparlanan ETH, 20 Haziran itibariyle 2.550 doların üzerine yükseldi.

Teknik analizde 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine yükselmesiyle oluşan golden cross, alıcıların kontrolü ele geçirdiğini gösteriyor ve bir yükseliş sinyali olarak yorumlanıyor. Ethereum kısa bir süre önce kesişim bölgesinden yukarı yönlü bir sıçrama yaşadı.

Ethereum, Mayıs ayındaki sert yükselişinden bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyen yükselen kanal formasyonu içerisinde hareket ediyor. Ethereum son dönemde küçük çaplı geri çekilmelere ve sahte yükselişlere rağmen kritik destek seviyelerinde tutunmayı başardı. Son dönemde Ethereum grafiğinde oluşan yüksek dipler ve işlem hacmindeki olası artışlar, yükseliş trendini güçlendirebilir.

Ethereum’da golden cross oluşumunun olası etkileri nedeniyle yatırımcıların da varlığa yönelik tutumu değişiyor. Tarihsel veriler bu tür değişikliklerin genellikle haftalar boyunca devam eden boğa koşularından önce yaşandığını gösteriyor

Ethereum’un işlem hacmindeki ve zincir üstü aktivitedeki olası artışlar, ETH’nin 2.800 dolardaki direnç seviyesini test etmesi ve aşması için katalizör görevi görebilir. Ethereum’da mevcut durumda 2.450-2.475 dolar aralığındaki destek bölgesi ve 2.800 dolar seviyesindeki direnç bölgesi kritik önem taşıyor.

Golden cross bölgesinin üzerindeki fiyat hareketlilikleri, ETH’de yükseliş trendinin gücünü gösterebilir ve varlığı gelecekteki olası yükselişler için konumlandırabilir.