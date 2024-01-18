Geliştiricilere göre Goerli’deki Dencun yükseltmesinin başarısızlıkla sonuçlanması, düşük katılım ve doğrulayıcıların çevrimdışı olması nedeniyle fikir birliğine varılamamasından kaynaklanıyor olabilir.

Ethereum’da heyecanla beklenen Dencun yükseltmesi, Goerli ağında gerçekleştirildi. Ancak yükseltme bir takım sorunlara yol açtı. YouTube’da yapılan canlı yayına göre Ethereum’da Dencun yükseltmesi, Çarşamba günü Türkiye saatiyle 09:32’de başlatıldı. Ancak yükseltmenin zamanında tamamlanamaması nedeniyle ağ bölünmüş gibi görünüyor.

Ethereum’da Dencun Yükseltmesi

Ethereum için Dencun yükseltmesi, 2023 yılının Nisan ayında gerçekleştirilen Shapella’nın ardından en büyük yükseltmedir. Shapella, ağ üzerinde stake edilmiş eterin (stETH) çekilmesini sağlarken, Dencun ise katman-2 (L2) ağlarındaki işlem maliyetlerini önemli ölçüde azaltması bekleniyor. Bunlar, Merge yükseltmesiyle birlikte Ethereum’un Proof-of-Work’ten (PoW), Proof-of-Steke’e (PoS) geçişinin en önemli adımları arasında yer alıyor.

Dencun yükseltmesinin proto-danksharding veya ephemeral blobs (EIP-4844) olarak adlandırılan bir iyileştirme önerisi aracılığıyla Ethereum’daki katman-2 ağlarının verimliliğini arttırması bekleniyor. Bu iyileştirme önerisi, saklama taleplerini azaltmak için zincir dışı verilere erişim sağlayarak daha yüksek işlem hacmi için geçici bir depolama alanı sunar.

Uzmanlar, yüksek maliyetlerin protokollerin büyümesini engellediğini düşünüyor. Bu anlamda Dencun yükseltmesi, Etheruem’daki katman-2 ağlarının işlem maaliyetlerinin 10 kat ve daha fazla oranda düşürecek.

Dencun yükseltmesinin başlangıçta 2023 yılının Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak daha sonra bu yükseltme, 2024 yılının ilk çeyreğinin sonuna veya ikinci çeyreğinin başına ertelendi. Ethereum ağındaki yükseltmeden önce 31 Ocak’ta Sepolia test ağında ve 7 Şubat’ta Holesky test ağında da Dencun yükseltmesi gerçekleştirilecek.

Dencun Yükseltmesine İlişkin Sorunlar

Goerli’deki Dencun yükseltmesi başarısızlıkla sonuçlandı. Zira Dencun’un Goerli üzerindeki dağıtımı bir fikir birliğine ve kesinliğe ulaşamadı. Geliştiricilere göre bu durumun nedeni %80’lik düşük katılım ve ağdaki doğrulayıcıların çevrimdışı olması. Terence takma adlı bir X kullanıcısına göre bu durumun nedeni, node operatörlerinin bir yazılım parçasını yükseltmemesi veya bir hatanın varlığı nedeniyle doğrulayıcıların çevrimdışı kalması olabilir.