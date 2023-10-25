En son veriler, borsalarda tutulan Ether (ETH) arzının son 8 yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösteriyor.

Özet:

Ether (ETH) fiyatı bir kez daha 1.850 doların üzerine yükseldi. Borsalarda tutulan ETH arzının son 8 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ve balina aktiviteleri sonucunda ETH son bir haftada %13 oranında değer kazandı.

Borsalarda tutulan Bitcoin (BTC) arzı da %5,7’ye gerileyerek 2018 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye ulaştı. Bu aynı zamanda Bitcoin’deki satış baskısının azaldığı anlamına geliyor.

Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentilerin artmasıyla BTC fiyatı 35.000 dolara yükseldi. Kripto para piyasasının toplam değeri de 1,3 trilyon dolara ulaştı.

Ethereum Yükselişe mi Hazırlanıyor?

Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan yükselişlerde en iyi performans gösteren varlıklardan biri de Ether (ETH) oldu. Ether (ETH) fiyatı 1.850 dolarla son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Böylelikle ETH’deki piyasa trendi ciddi şekilde yön değiştirdi.

Kripto para analitik platformu Santiment’in verilerine göre borsalarda tutulan ETH arzo %8,41’e gerileyerek son 8 yılın en düşük seviyesini kaydetti. ETH’nin borsalarda tutulan arzı son olarak bu seviyeye gerilediğinde takvimler 2015 yılını gösteriyordu. Bu süreçte balina aktivitelerinde de son 6 ayda görülmemiş yükselişler yaşandı.

Santiment konuyla ilgili olarak yaptığı Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ethereum piyasadaki dalgalanma sırasında iyi bir performans sergiledi. Fiyatlar 15 Ağustos’tan bu yana ilk kez 1.850 doları aştı ve borsalarda tutulan ETH arzı %8,5’e gerileyerek genesis’ten bu yana en düşük seviyeyi kaydetti. Balina aktiviteleri de son 6 ayın en yüksek seviyesinde.

Kripto paraların borsalarda tutulan arzının azalması, genellikle piyasadaki satış baskısının azaldığı şeklinde yorumlanır. Dolayısıyla bu yükseliş işareti olarak kabul ediliyor. Ether (ETH) fiyatının son bir haftada %13 oranında artması da bunu kanıtlıyor.

Borsalardaki BTC Arzı da Düşüşte

CryptoPotato olarak bu hafta başında bildirdiğimiz üzere, Bitcoin’in (BTC) borsalarda tutulan arzı da %5,7 ile son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Eylül ayında bu oran %6 seviyesindeydi.

Bitcoin ve kripto para piyasasında yaşanan son yükselişlerin nedeni, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair artan beklentiler olabilir. Analistler ve uzmanlar, bu beklentilerin kripto para piyasasındaki yükseliş trendinin ana katalizörlerinden biri olduğuna inanıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 24 Ekim 2023’te 35.000 dolara dokunarak 17 ayın en yüksek fiyat seviyesini kaydetti. Kripto para piyasasının toplam değeri de 1,3 trilyon dolara yükseldi.