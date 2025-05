Ethereum’un fiyatı yükselirken, vadeli işlemlerdeki Açık Pozisyon (Open Interest) miktarı da tarihi seviyelere ulaştı. Ancak artan kaldıraç kullanımı, piyasayı ani tasfiyelere karşı kırılgan hale getiriyor.

Dahası Ethereum’un 123 milyar dolarlık piyasa değeri, maliyetin yalnızca %0-20 üzerinde işlem görüyor. Bu durum, yatırımcıların küçük bir düşüşte bile zarar bölgesine girebileceğini gösteriyor.

Veri sağlayıcısı CoinGlass’a göre, Ethereum vadeli işlemlerindeki açık pozisyon miktarı 35,69 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu, yatırımcıların ETH fiyatında daha fazla yükseliş bekleyerek agresif pozisyonlar aldığını gösteriyor.

Ancak dikkat çekici bir nokta var: Fiyat artışından daha hızlı yükselen açık pozisyon, sistemde kaldıraç kullanımının arttığını ve dolayısıyla tasfiye riskinin büyüdüğünü ortaya koyuyor.

Yani: Fiyat sert şekilde hareket ederse, kaldıraçlı işlemler zincirleme likidasyonlara yol açabilir.

Glassnode verilerine göre, Ethereum’un piyasa değerindeki 123 milyar dolarlık kısmı, maliyetin sadece %0 ila %20 üstünde işlem görüyor. Özellikle 2.300 dolar ile 2.500 dolar aralığında çok sayıda yatırımcı pozisyon aldı.

The largest share of #ETH market cap – $123B – sits just 0–20% above cost basis. That cohort swelled from $2.3K to $2.5K, meaning even a modest price drop could flip a large chunk of supply into loss.

Despite recent gains, $ETH remains in a fragile position. pic.twitter.com/5Ay5Jx5Qv5

— glassnode (@glassnode) May 27, 2025