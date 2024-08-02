Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin EDCON2024 konferansında projenin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Vitalik Buterin konuşmasında kripto para yatırımcılarının gizliliğini ve erişilebilirliğini arttırmayı hedefleyen yenilikçi uygulamalara ve cüzdan güvenliğine ağırlık verdi.

Vitalik Buterin gelecek 10 yılda Ethereum’un öncelikli hedefinin yenilikçi uygulamalar geliştirmek olduğunu söyledi. Buterin, Polymarket adlı tahmin pazarı, Firefly sosyal medya toplayıcısı, Daimo cüzdanı ve Rarimo oy kullanma aracı gibi birçok umut vaat eden projeye dikkat çekti. Buterin’e göre bu tür uygulamalar Ethereum gibi kripto para teknolojilerinin çeşitli sektörlerde nasıl bir dönüşüm yaratabileceğini gösteriyor.

Buterin konuşmasında gelecek 10 yılda Ethereum cüzdanlarının güvenliğini ve erişilebilirliğini artırmaya dair yenilikçi fikirlerini de paylaştı. Bu öneriler arasında cüzdan özel anahtarını cep telefonu çiplerinde şifrelemek ve böylelikle cep telefonlarını donanım cüzdanlarına dönüştürmek de yer alıyor. Buterin’in ortaya attığı bir diğer fikir de özel anahtarın bir kısmını düzenlenmiş bir saklama kuruluşunda tutarak ek güvenlik katmanı sağlamak.

Vitalik Buterin, sıfır bilgi kanıtı (ZK) teknolojisi kullanarak, cüzdanların KYC bilgileri ile eşleştirilebileceğini öne sürdü. Ethereum’un kurucusu bu yaklaşımla düzenlemelere uyum sağlarken cüzdan kullanıcılarının gizliliğini arttırmayı hedefliyor.