Ethereum ekosisteminin en büyük merkezsiz borsası Uniswap, kendi blockchain ağı Unichain’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu gelişme Ethereum’un (ETH) tokenomik süreçlerini ciddi şekilde etkileyebilir ve Uniswap’ın yerel protokolüne geçmesiyle birlikte ETH’nin değerini tehlikeye sokabilir.

Uzman İsim Uyardı

DeFi analisti ve eğitmeni Wajahat Mughal, Uniswap’ın (UNI) kendi blockchain ağı Unichain’i tanıtmasının, 2024 yılında Ethereum (ETH) üzerinde olumsuz bir baskı yaratabileceğini öngörüyor. X hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Mughal, Uniswap’ın kendi yan zincirini başlatmasıyla gas ücretleri ve MEV gib gelir kaynaklarını kendine çekeceğini, bu durumun Ethereum’un ağ aktivitesini azaltacağını ve ekonomisini zayıflatacağını öngördü.

Uniswap, Unichain adlı kendi yan zincirini başlattıktan sonra gas ve MEV ücretlerini kendi ekosistemi için toplayabilecek. Her ne kadar Ethereum’dan Unichain’e kayacak gelir akışının boyutu tam olarak tahmin edilemese de bu gelişmenin Ethereum ağının yakma oranını ve aktivitesini düşüreceği öngörülüyor.

Ethereum’un Geleceği Belirsizlik Altında

Uniswap’ın (UNI) kendi blockchain’ine geçişi, Ethereum’un (ETH) vaatlerini önemli ölçüde baltalıyor. Wajahat, Ethereum ağında gelir yaratma açısından en büyük DeFi uygulamasının bu tür bir hamlede bulunması, ETH’nin geleceğinin sorgulanmasıyla sonuçlanabilir. Mughal, Ethereum’un artık “Ultra Sound Money” olarak anılmadığını belirtti.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %2,7 oranında değer kazanan Ethereum (ETH) 2.531 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ethereum’un Yeni Anlatılara İhtiyacı Var

Mughal, EIP 1559 sonrası deflasyonist bir varlığa dönüşen Ethereum’da Ultra Sound Money” anlatısının zayıfladığı görüşünde. Ultra Sound Money, Ethereum topluluğu tarafından ETH’nin gelecekteki deflasyonist ekonomik modelini tanımlamak için kullanılıyor.

“Ultra Sound Money” anlatısı, Ethereum’un gelecekteki ekonomik yapısının, arzın sürekli azalmasıyla birlikte değer kazanacağı fikrine dayanıyor. Ekonomide “Sound Money” (güçlü para) genellikle sabit arzlı ve güvenilir para birimlerini tanımlamak için kullanılırken, “Ultra Sound Money” terimi ise Ethereum topluluğu tarafından “Sound Money” kavramının bir adım ileri taşıyarak ETH’nin deflasyonist yapısına vurgu yapmak için kullanılıyor.

Topluluk arzın azalmasıyla birlikte artan talebin ETH fiyatında yükselişi tetikleyeceğine inanıyor. Ancak giderek daha fazla merkezsiz finans protokolünün Ethereum ekosisteminden ayrılması, ağı ve varlığı olumsuz etkileyebilir. Ethereum 2024’ün ikinci ve üçüncü çeyreklerinde PoS’a geçilmesinin ardından en uzun enflasyonist dönemi yaşadı. Bu da, arzın artmasına ve ağdaki faaliyetlerin azalmasına neden oldu.