Kripto para piyasalarında geçen haftaki fiyat düşüşlerinin ardından yatırımcılar alım fırsatını değerlendirdi ve toplamda 1,3 milyar dolar giriş sağlandı.

Özellikle Ethereum, geçtiğimiz hafta 2 bin 100 dolar seviyelerine gerileyerek yatırımcı ilgisini üzerine çekti. Bu düşüş sırasında güçlü bir alım dalgası yaşanırken, Ethereum’a toplamda 793 milyon dolar giriş yapıldı. Böylelikle, 2025 yılı itibarıyla Ethereum’un ilk kez Bitcoin’den daha fazla yatırım almasını sağladı.

CoinShares’in “Dijital Varlık Fon Akışları Haftalık Raporu”na göre, Bitcoin ise 407 milyon dolar girişle ikinci sırada yer aldı. Küresel ölçekte, borsa yatırım ürünleri (ETP’ler), Bitcoin’in toplam piyasa değerinin yüzde 7,1’ini oluşturuyor ve bu da onları en büyük tekil Bitcoin sahibi yapıyor. Kısa vadeli Bitcoin yatırımlarına ise mütevazı bir şekilde 100 bin dolar giriş oldu.

Öte yandan, XRP ve Solana da yatırımcıların ilgisini çekerek sırasıyla 21 milyon dolar ve 11 milyon dolar giriş gördü. Sui ve Cardano’ya yapılan yatırımlar 4,3 milyon dolar ve 2,6 milyon dolar olarak kaydedilirken, çok varlıklı yatırım ürünlerine de son bir haftada 14,4 milyon dolar giriş sağlandı.

Genel olarak bakıldığında, dijital varlık yatırım ürünlerine olan girişler üst üste beşinci haftada da devam etti ve toplamda 1,3 milyar dolar arttı. Böylece 2024 yılı genelinde toplam yatırım girişi 7,3 milyar dolara ulaştı. Ancak, son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmaları nedeniyle borsa yatırım ürünlerindeki toplam yönetilen varlık miktarı, ocak ayı sonundaki 181 milyar dolarlık zirveden 163 milyar dolara geriledi.

Piyasadaki dalgalanmalara rağmen, işlem hacimleri geçtiğimiz hafta boyunca 20 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Bölgesel yatırım eğilimlerine bakıldığında, en büyük yatırım girişi 1 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri’nden geldi. Almanya 61 milyon dolar, İsviçre 54 milyon dolar ve Kanada 37 milyon dolar ile dikkat çeken diğer ülkeler oldu. Brezilya 23,1 milyon dolar yatırım çekerken, İsveç 18 milyon dolar ve Avustralya 4,7 milyon dolar yatırım aldı. Ancak, Hong Kong bu eğilimin dışında kalarak yaklaşık 8 milyon dolar yatırım çıkışı yaşadı.