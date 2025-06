Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında önemli bir politika değişikliğine giderek Ethereum yatırımcılarını sevindirdi.

SEC Başkanı Paul Atkins, 9 Haziran’da düzenlenen Kripto Görev Gücü Yuvarlak Masa Toplantısı’nda yaptığı açıklamalarda, DeFi’nin Amerikan değerleriyle örtüştüğünü belirtti.

Atkins, ekonomik özgürlük, mülkiyet hakkı ve yenilikçiliğin, merkeziyetsiz finansın temelinde yer aldığını ifade etti. Ayrıca, 20. yüzyıla ait düzenleyici çerçevelerin günümüz blokzincir teknolojilerine uygulanmasını eleştirerek, geleneksel kuralların kendi kendini yöneten sistemler için yetersiz kaldığını söyledi.

SEC Başkanı, proof-of-work ve proof-of-stake ağlarında madencilik, doğrulama veya staking hizmeti sunmanın federal menkul kıymet yasalarının kapsamında olmadığını net bir şekilde vurguladı. Atkins, kullanıcıların dijital varlıklarını kendi cüzdanlarında saklayabilmesine olanak tanınması gerektiğini, ayrıca staking kodları ya da cüzdan yazılımlarının yayımlanmasının aracı hizmet olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Komisyon personeline, blokzincir sistemleriyle işlem yapan şirketler için rehber hazırlanması ve ilgili düzenlemelerde güncellemeye gidilmesi yönünde talimat verildi. Atkins ayrıca, zincir üstü finansal ürünlerin piyasaya daha hızlı sunulabilmesi adına “yenilik muafiyeti” çerçevesi geliştirilmesini önerdi.

Yeni çerçevenin, Başkan Donald Trump’ın ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” yapma vizyonuna katkı sağlayacağı belirtildi. Atkins, belirli şartları karşılayan geliştiricilere ve girişimcilere, ABD sınırları içinde zincir üstü inovasyon yapabilmeleri için alan açılacağını ifade etti.

— Eric Conner (@econoar) June 9, 2025