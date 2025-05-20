Ethereum, başarılı geçen Pectra yükseltmesinin ardından yatırımcıların ilgisini yeniden üzerine çekti. Son bir haftada platforma 205 milyon dolar giriş gerçekleşti.

Ethereum yatırımcıları, uzun süredir beklenen Pectra güncellemesinin başarıyla tamamlanmasının ardından piyasaya güçlü bir dönüş yaptı. CoinShares’in yayımladığı son rapora göre, Ethereum’a sadece son bir haftada 205 milyon dolarlık yatırım girişi oldu. Böylece yılbaşından bu yana platforma aktarılan toplam sermaye 575 milyon dolara ulaştı.

Güncellemenin 7 Mayıs’ta devreye alınması ve aynı dönemde Tomasz Stańczak’ın eş-yönetici olarak atanması, yatırımcı güvenini pekiştiren başlıca faktörler olarak öne çıktı.

Genel anlamda dijital varlık yatırım ürünleri beşinci haftasında da kesintisiz giriş alarak toplamda 785 milyon dolarlık sermaye çekti. Bu gelişme, şubat-mart aylarında yaşanan yedi milyar dolarlık çıkışı tamamen telafi etti. Böylece yıl başından bu yana toplam girişler 7,5 milyar dolara ulaşarak şubat ayında kırılan 7,2 milyar dolarlık rekoru da geride bıraktı.

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Bitcoin cephesinde ise geçen hafta 557 milyon dolarlık giriş görüldü. Ancak bu rakam bir önceki haftaya göre daha düşük gerçekleşti. ABD Merkez Bankası’nın faiz artışları konusundaki sert tavrı, yatırımcı davranışları üzerinde etkili olmuş olabilir. Öte yandan, Bitcoin fiyatı yükselirken yatırımcıların riskten korunma amacıyla yöneldiği “short” pozisyonlara dört hafta üst üste giriş oldu; son haftadaki tutar 5,8 milyon doları buldu.

Altcoin tarafında Sui 9,3 milyon dolar, XRP 4,9 milyon dolar, Cardano 500 bin dolar ve Chainlink 200 bin dolarlık girişle dikkat çekti. Ancak Solana’dan 890 bin dolarlık çıkış yaşanırken, çoklu varlık fonlarında da 2,9 milyon dolarlık geri çekilme gözlendi.

Bölgesel veriler yatırımcı eğilimlerindeki farklılıkları ortaya koydu. ABD, haftalık 681 milyon dolarlık girişle lider konumda yer alırken; Almanya 86,3 milyon dolar, Hong Kong ise 24,2 milyon dolarlık katkı sağladı. Özellikle Hong Kong için bu rakam, Kasım 2024’ten bu yana kaydedilen en yüksek haftalık giriş oldu. Avustralya ve İsviçre ise sırasıyla 13,5 milyon ve 2,7 milyon dolar sermaye çekti.

Ancak İsveç, Kanada ve Brezilya gibi bazı ülkelerde yatırımcı ilgisi azaldı. Bu ülkeler sırasıyla 16,3 milyon, 13,5 milyon ve 3,9 milyon dolarlık çıkış yaşadı.