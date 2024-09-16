Yeni verilere göre ETH fiyatı, düşüş trendinden sanıldığı kadar etkilenmemiş olabilir.

Blockchain analiz platformu IntoTheBlock, ETH yatırımcılarının yüzde 61’inin kârda olduğunu açıkladı.

Ether ve diğer altcoin’ler, son dönemde önemli bir düşüş trendi içinde. En büyük ikinci kripto para, geçtiğimiz 24 saatte yüzde 4,5 düştü ve 2.300 doların altına geriledi.

ETH Yatırımcılarının Yüzde 61’i Kârda

IntoTheBlock, ETH dahil çeşitli varlıklara yatırım yapanların kâr ve zarar durumunu 2016’dan beri takip ediyor.

Verilere göre, 2017 döngüsünden sonra kârda olan ETH yatırımcılarının oranı yüzde 3’e kadar düştü. Oranda böylesi bir düşüşe, yatırımcıları da satışa yönelttiğinden dolayı genellikle fiyatta sert çakılma eşlik ediyor.

2019-2020 döngüsüne bakacak olursak, kârda olan ETH cüzdanlarının oranı, piyasaya düşüş beklentisi hakim olduğu sırada yüzde 10’un altına geriledi. 2021 boğa piyasasının başlamasıyla ETH 4.870 dolara fırladı. Kârda olan yatırım oranı da aynı dönemde rekor kırdı.

Kârdaki ETH yatırımcılarının oranı, yılın ilk aylarında yüzde 46’ya kadar düştü. Kârlı ETH cüzdanlarının oranı, haber yayın saati itibarıyla yüzde 61 ölçülüyor. Yani yatırımcılar ETH’lerini satmak için daha az baskı hissedebilir.

Eylül ayı ETH için bu yıl şubat ayından beri geçen en kötü ayı temsil ediyor. Bitwise CEO’su Matt Hougan, kripto paraların eylül ayında düşmesinin üç nedeni olduğunu açıkladı. Bu nedenlerden biri, riskli varlıkların eylül ayında tarihsel olarak kötü performans göstermesi.

Ekim ayı ise tam terci geçiyor. ETH, ayın değişmesiyle yükseliş imkanı bulabilir.