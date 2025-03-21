Ethereum (ETH) son bir aylık bazda yaklaşık %25 oranında değer kaybetti. Peki bu durum yakın zamanda değişebilir mi?

Özet:

ETH, kripto para piyasasındaki son boğa döngüsünde tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydedemeyen yüksek piyasa değerli altcoin’lerden biriydi.

2025 yılının Mart ayı itibariyle ETH tüm zamanların en yüksek seviyesinden %50 uzaklıkta işlem görüyor.

Buna rağmen ilginç bir şekilde ETH yatırımcıları varlıklarını borsalardan çekmeye devam ediyor. Bu durum, satış baskısının azalmasına ve fiyatın yukarı yönlü hareket etme olasılığının artmasına işaret edebilir.

Borsalardaki ETH Miktarı Düşüyor

Bir varlığın borsalarda ne kadar tutulduğu, fiyat hareketleri açısından kritik bir gösterge. Eğer borsalardaki arz yüksekse, yatırımcılar varlıklarını hızlıca satabilir, bu da fiyat üzerinde baskı oluşturur. Tersine, borsalardaki arz azaldığında, yatırımcıların uzun vadeli tutma (HODL) eğiliminde olduğu görülür ve satış baskısı azalır.

Ethereum tarafında da benzer bir tablo oluşuyor. Santiment verilerine göre, ETH sahipleri önemli miktarda varlığını merkezi borsalardan çekerek DeFi ve staking platformlarına taşıdı. Bu durum, borsalarda bulunan ETH arzının 9 milyonun altına düşmesine neden oldu.

👋 Thanks to the many DeFi and staking options, Ethereum's holders have now brought the available supply on exchanges down to 8.97M, the lowest amount in nearly 10 years (November, 2015). There is 16.4% less $ETH on exchanges compared to just 7 weeks ago. 😮 pic.twitter.com/r5957wPhLi — Santiment (@santimentfeed) March 20, 2025

Bu rakam, son 10 yılın en düşük seviyesi ve yaklaşık yedi hafta öncesine göre %16’lık bir düşüş anlamına geliyor.

Ethereum (ETH) Ne Zaman Yükselecek?

Borsalardaki arzın azalması, genellikle fiyat açısından pozitif bir sinyal olarak kabul edilir. Ethereum’un bu desteğe ihtiyacı olduğu da bir gerçek.

2024 sonunda ve 2025 başındaki boğa piyasasında ETH, birkaç kez 4.000 doları test etti, ancak Bitcoin (BTC), Solana (SOL) ve Binance Coin (BNB) gibi rakipleri yeni tüm zamanların en yüksek seviyeleri kaydederken Ethereum bu seviyede güçlü bir şekilde reddedildi ve düşüşe geçti.

Geçen hafta 1.750 dolara kadar gerileyerek zirvesinden %55’ten fazla değer kaybetti. Bu hafta başında 2.000 dolar seviyesini aşsa da, bu yükseliş kalıcı olmadı ve tekrar bu eşiğin altına düştü.

Ethereum’un piyasa hakimiyeti de büyük ölçüde azaldı. 2024 başında %22’nin üzerinde olan ETH dominansı, şu anda %9’un altına gerilemiş durumda.

Ethereum için bir yükseliş dalgası bekleyen yatırımcılar, borsalardaki arz düşüşünü potansiyel bir katalizör olarak görebilir. Ancak ETH’nin yeniden güçlü bir yukarı yönlü hareket başlatabilmesi için piyasadaki genel eğilim ve yatırımcı duyarlılığı da belirleyici olacak.