Ethereum (ETH) son bir aylık bazda yaklaşık %25 oranında değer kaybetti. Peki bu durum yakın zamanda değişebilir mi?

Özet:

Buna rağmen ilginç bir şekilde ETH yatırımcıları varlıklarını borsalardan çekmeye devam ediyor. Bu durum, satış baskısının azalmasına ve fiyatın yukarı yönlü hareket etme olasılığının artmasına işaret edebilir.

Bir varlığın borsalarda ne kadar tutulduğu, fiyat hareketleri açısından kritik bir gösterge. Eğer borsalardaki arz yüksekse, yatırımcılar varlıklarını hızlıca satabilir, bu da fiyat üzerinde baskı oluşturur. Tersine, borsalardaki arz azaldığında, yatırımcıların uzun vadeli tutma (HODL) eğiliminde olduğu görülür ve satış baskısı azalır.

Ethereum tarafında da benzer bir tablo oluşuyor. Santiment verilerine göre, ETH sahipleri önemli miktarda varlığını merkezi borsalardan çekerek DeFi ve staking platformlarına taşıdı. Bu durum, borsalarda bulunan ETH arzının 9 milyonun altına düşmesine neden oldu.

👋 Thanks to the many DeFi and staking options, Ethereum's holders have now brought the available supply on exchanges down to 8.97M, the lowest amount in nearly 10 years (November, 2015). There is 16.4% less $ETH on exchanges compared to just 7 weeks ago. 😮 pic.twitter.com/r5957wPhLi

— Santiment (@santimentfeed) March 20, 2025