ABD’deki kripto para ETF’leri için staking özelliğinin beklenenden daha kısa bir süre içerisinde onaylanabileceği öngörülüyor. Varlık yönetim şirketi REXShares, Ethereum ve Solana ETF’leri için yaptığı başvuruyla birlikte, beklenenden daha erken ABD piyasasında yerini alabilir.

Bu gelişme, Bloomberg ETF analisti James Seyffart tarafından duyuruldu. Seyffart, söz konusu ürünlerin alışılmadık bir düzenleyici yol izlediğine dikkat çekti.

BIG NEWS: @REXShares just filed an effective prospectus for Solana and Ethereum staking ETFs to list here in the US. Don’t know launch date but could be within the next few weeks. These are 40-act funds with a unique structure and do not go through the 19b-4 process pic.twitter.com/cqUCWlFAZW

— James Seyffart (@JSeyff) May 30, 2025