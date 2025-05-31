ABD’deki kripto para ETF’leri için staking özelliğinin beklenenden daha kısa bir süre içerisinde onaylanabileceği öngörülüyor. Varlık yönetim şirketi REXShares, Ethereum ve Solana ETF’leri için yaptığı başvuruyla birlikte, beklenenden daha erken ABD piyasasında yerini alabilir.

Bu gelişme, Bloomberg ETF analisti James Seyffart tarafından duyuruldu. Seyffart, söz konusu ürünlerin alışılmadık bir düzenleyici yol izlediğine dikkat çekti.

BIG NEWS: @REXShares just filed an effective prospectus for Solana and Ethereum staking ETFs to list here in the US. Don’t know launch date but could be within the next few weeks. These are 40-act funds with a unique structure and do not go through the 19b-4 process pic.twitter.com/cqUCWlFAZW — James Seyffart (@JSeyff) May 30, 2025

’40 Act Sayesinde Engeller Aşılıyor

Seyffart’a göre bu staking ETF’leri, 1940 Yatırım Şirketi Yasası (‘40 Act) kapsamında yapılandırıldı. Bu yasa, genellikle yatırım fonları ve benzeri finansal araçları düzenliyor. Geleneksel spot kripto ETF’lerinde olduğu gibi SEC’e (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) ayrı bir 19b-4 başvurusu yapmaları gerekmiyor.

Bu önceden onaylı fon yapısı sayesinde, staking ETF’leri daha az düzenleyici dirençle karşılaşıyor. REXShares’in önerdiği bu ürünler için net bir lansman tarihi açıklanmasa da, Seyffart bu ETF’lerin önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkabileceğini belirtti.

Eğer başarılı olursa, bu ETF’ler ABD’li yatırımcıların staking bazlı kripto gelirlerine düzenlenmiş yollarla erişebilmesini sağlayarak önemli bir dönüm noktası olacak.

Regülasyon Engelleri Aşılıyor

Staking, SEC tarafından menkul kıymet yasaları kapsamında değerlendirilme potansiyeli nedeniyle sıkı denetime tabi tutuluyordu. Ancak REXShares’in bu ETF’leri ‘40 Act çerçevesinde yapılandırması, onay sürecini hızlandırabilecek önemli bir stratejik hamle olarak görülüyor.

Kurumsal Talep Artıyor

Bu hamle, staking getirilerini geleneksel finansal ürünlere entegre etme çabalarının arttığını gösteriyor. Özellikle getiri odaklı kripto yatırım taleplerinin hem kurumsal hem bireysel yatırımcılar arasında hızla büyümesi, staking ETF’lerinin cazibesini artırıyor.