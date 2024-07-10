Ethereum spot ETF’lerin piyasaya sürülmesi, ETH/BTC paritesini yeniden şekillendirebilir.

ETH/BTC parite, 2023-2024 döngüsünde tarihsel olarak normal değerlerden epey saptı. Söz konusu parite, piyasadaki sermaye rotasyonu ve risk iştahının kilit bir göstergesi.

Boğa piyasası 2022 sonunda başlamış olsa da bu parite, sıra dışı bir şekilde gerilemeye devam etti. Uzmanlar ETH’nin düşük performansının iki nedeni olduğunu düşünüyor.

ETH/BTC Paritesinin Sıra Dışı Performansı

Glassnode ve CME Group’un ortak yayınladığı rapora göre, ABD’de Ocak 2024’te spot Bitcoin ETF’lerin onay alması, BTC’ye olan alım talebini önemli ölçüde artırdı. Uzmanlar ETH’nin geride kalmasının iki sebebinden birinin bu olduğunu düşünüyor.

İkinci olarak, hisse ispatı (proof of stake, PoS) blockchain’ler arasındaki sıkı rekabet, Ethereum’un likidite, sermaye çekimi, kullanıcı deneyimi ve en önemlisi ölçeklenebilirlik konusundaki hakimiyetini zorladı.

En büyük kripto para olan Bitcoin, tarihsel olarak kripto paralar ayı piyasalarında ve boğa piyasalarının başlangıcında liderlik ediyor. Ancak boğa piyasasının daha spekülatif olan ilerleyen dönemlerinde geride kalma eğilimi gösteriyor. ETH/BTC paritesi, birçok analistin piyasadaki sermaye rotasyonunu ölçmek için kullandığı bir gösterge. Piyasadaki genel risk iştahına da genelde Ethereum öncülük ediyor. Fakat 2023-2024 döngüsü normalden epey farklı.

Uzmanlar bu durumun spot Ether ETF’lerin piyasaya sürülmesiyle değişebileceğine inanıyor.

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Yatırımcılar spot ETH ETF’leri heyecanla bekliyor. Bu hafta VanEck, Grayscale, Fidelity, BlackRock, 21Shares, Franklin Templeton ve Bitwise gibi varlık yönetim şirketleri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) spot ETH ETF başvurularının revize edilmiş S-1 formlarını sundu. Sektörün uzmanları, SEC’in başvuruları önümüzdeki iki hafta içinde onaylamasını bekliyor.

Hem Bitcoin hem de Ether, 10 Temmuz’a yükseliş ile başladı. Geçtiğimiz hafta boyunca yaşanan düzeltmenin izlerini büyük oranda silen BTC, 59 bin civarından işlem görüyor. ETH ise yeniden 3 bin doların üzerine çıktı.